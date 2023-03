Martedì prossimo 21 marzo la Caritas di Caselle aprirà in via sperimentale una bottega solidale, chiamata anche “emporio solidale”. È un “negozio” pensato per aiutare coloro che si trovano in difficoltà economica, un luogo dove poter prendere gratuitamente o a prezzo veramente accessibile prodotti di prima necessità, alimentari, per l’igiene personale e per la pulizia della casa.

Per ora possono accedervi tutte la famiglie residenti in Caselle che abbiano veramente bisogno e con ISEE inferiore a Euro 6000.

Come funziona? Le persone entrano dall’ingresso di Piazza Boschiassi, e attraversato il cortile accedono nella bottega dove potranno prendere a costo zero alcune merci, quelle cioè offerte dalla comunità casellese. Per le rimanenti merci acquistate dalla Caritas, i prodotti saranno venduti a un prezzo molto inferiore al loro valore e il totale della spesa non potrà superare 6 euro.

La finalità è quella di dare la possibilità alle persone di prendere nella bottega prodotti scelti liberamente secondo i propri bisogni e i propri gusti, evitando così gli sprechi.

Vorremmo anche poter superare l’ “assistenzialismo”, responsabilizzando le famiglie e sostenendole nella loro capacità di “saper fare” affinché possano uscire dalla situazione di bisogno.

Per ora intendiamo aprire la bottega solidale un solo giorno al mese ma, se riusciremo a reperire qualche volontario che ci aiuti nella registrazione e nel gestire il magazzino, lo potremo implementare almeno a due volte al mese. Chi è interessato può telefonare al 345 345 6625, numero che è scritto nella targa davanti alla sede della Caritas.

