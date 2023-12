Riorganizzato il servizio di raccolta pane da parte della Caritas parrocchiale.

Dopo gli anni dedicati a questo servizio da Matteo Jacovelli, che ha dovuto lasciare per ragioni di salute, Valter Leonarduzzi, referente Caritas di zona, e non senza difficoltà, è riuscito a organizzare un gruppo di volenterosi che dal martedì al sabato, durante tutto l’anno, si sono impegnati a raccogliere l’invenduto giornaliero delle panetterie e portarlo alla Caritas di Ciriè dove esiste un servizio mensa quotidiano dedicato ai più bisognosi.

Liliana, Lindo, Beppe, Vittorio e Claudio, a turno, si recano presso le panetterie di Caselle – Allocco, Massa-Micon, Di Maggio, Rondinelli e Pallaria -, caricano i sacchi di pane ancora commestibile e perfettamente utilizzabile e partono alla volta di Ciriè. Valter e Germano sono invece i jolly in caso di impedimento degli altri volontari.

Li abbiamo incontrati sorridenti nel giorno di apertura del “Negozio solidale” gestito appunto dalla Caritas dove, insieme a Patrizia. stavano organizzando la consegna delle merci a prezzo calmierato.

Un grande servizio di alto profilo per la comunità casellese che rende ancora una volta onore alla nostra città, ancorché svolto in forma totalmente gratuita e volontaria da tutti gli aderenti alla Caritas.