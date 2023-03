Domenica 26 Marzo p.v. il Centro d’Incontro di via Basilio Bona 29 sarà teatro d’una cerimonia bellissima: si celebrerà ufficialmente l’ingresso nella nostra comunità dei “nuovi nati” nel 2022. In tutto, 89 bambini.

La cerimonia renderà merito anche a una delle azioni più dolci e amate: procreare.

In questo particolare momento poi mettere al mondo dei figli è quasi un atto di coraggio e di forza. Per questo, il Comune di Caselle aderirà alla Giornata Nazionale della Gentilezza dedicata ai neonati. In una cerimonia istituzionale, il sindaco consegnerà l’attestato di

benvenuto/a ai nuovi nati del 2022, e la “Chiave della Gentilezza”.

Una festa in grande stile, ricca di sorprese, carica di felicità, che vedrà la partecipazione

e collaborazione di tutti, dei commercianti e delle associazioni territoriali di Caselle. Per rendere speciale un giorno in cui si celebrano i cittadini casellesi del futuro.

L’augurio sarà quello di diventare cittadini di questa città e del mondo. Invitiamo quindi i nostri giovanissimi concittadini e protagonisti dell’evento, chiedendo ai loro fortunati genitori di ritrovarsi

Domenica 26 Marzo 2023 alle ore 11,00 Centro Incontro di via Basilio Bona n. 29 per festeggiare il “Miracolo della Vita”.

