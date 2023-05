Chiamato comunemente da tutti “apparecchio per misurare la pressione”, in pochi sanno che fu inventato nel 1876 da un medico torinese, il Dottor Angelo Mosso e pochi anni dopo, nel 1896, fu perfezionato da un altro medico piemontese, il Dottor Scipione Riva Rocci, nato ad Almese nel 1863, figlio di uno storico medico “condotto” del comune valsusino. Ancora oggi grazie alla loro intuizione, in ogni parte del mondo chiunque può autonomamente misurarsi la pressione arteriosa. Ma perché è importante conoscere il valore della propria pressione sanguigna? La pressione arteriosa alta, detta ipertensione arteriosa, è il principale fattore di rischio cardiovascolare al mondo ed è importante quindi controllarla periodicamente, possibilmente al proprio domicilio per evitare l’effetto “camice bianco” che porta spesso ad un incremento dei valori pressori. Ma attenzione a come va misurata. Ecco un elenco di utili consigli da seguire per evitare errori.

Prima di andarci a sedere per misurarla, è importante recarsi in bagno per svuotare la vescica perché una vescica piena può aggiungere 10-15 punti al valore finale. Se indossiamo indumenti troppo stretti a livello del braccio o della vita, è bene toglierli. Una volta seduti, attendiamo almeno 5 minuti di riposo prima di misurarla. La postura è molto importante, la schiena va appoggiata bene allo schienale, i piedi devono toccare per terra e le gambe non devono mai essere incrociate.

La manica della maglia va sempre tirata su, mai misurare la pressione avvolgendo il bracciale sopra un indumento, il braccio deve essere nudo.

Meglio evitare l’assunzione di caffè e il fumo di sigaretta almeno nella mezz’ora precedente la misurazione. Se poi il fumo di sigaretta lo togliamo del tutto, eliminiamo anche la seconda causa al mondo che incrementa il rischio cardiovascolare.

Il bracciale va tenuto all’altezza del cuore ed il braccio va appoggiato sul tavolo. Per ottenere dei valori attendibili la pressione va misurata 2 – 3 volte consecutivamente così da poter effettuare una media delle misurazioni.

Durante la misurazione si deve restare fermi ed in silenzio.

Non tutti gli sfigmomanometri sono uguali però. Ne esistono di 2 tipi: manuale ed elettronico. Il primo è quello utilizzato dal personale sanitario mentre l’apparecchio elettronico è quello più adatto all’utilizzo domiciliare in quanto più semplice da utilizzare. È sufficiente infatti premere un pulsante dello schermo digitale per avviarlo. Tra quelli elettronici ne esistono di diversi tipi, ma non sono tutti ugualmente attendibili: gli apparecchi consigliati sono quelli da braccio, mentre quelli da polso e da dito sono meno affidabili. Prima di acquistare un apparecchio è utile accertarsi che sia clinicamente validato ed accurato. Il vantaggio di tali apparecchi, oltre alla semplicità di utilizzo, è anche dovuto alla possibilità di misurare anche la frequenza cardiaca, segnalando eventuali aritmie. Se riscontriamo dei valori pressori superiori ai 140 di sistolica (detta “massima”) o superiori a 90 di diastolica (detta “minima”) è importante parlarne con il proprio medico di famiglia mostrandogli un diario pressorio con almeno 5 – 6 valori di pressione misurati negli ultimi 5 giorni, specificando giorno ed ora in cui si è provveduto alla misurazione.

Le linee guida internazionali raccomandano infatti di iniziare un trattamento farmacologico negli adulti con ipertensione di I grado ovvero superiore ai 140 di sistolica e di 90 di pressione diastolica per ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause (raccomandazione forte; elevata qualità delle prove). Il trattamento con un obiettivo di pressione sanguigna inferiore (135/85 mm Hg) non ha invece fornito ulteriori benefici nella prevenzione della mortalità. Oltre alla terapia farmacologica è bene ricordare l’importanza di uno stile di vita sano, che preveda una dieta povera di sale (iposodica), il controllo del peso corporeo, limitare il consumo di alcol, non fumare, limitare le condizioni di stress, contenere il consumo di grassi animali, non abusare di liquirizia, seguire una dieta ricca di magnesio e potassio (cereali, frutta, verdura, agrumi ne sono particolarmente ricchi), e praticare regolarmente attività fisica. E ora tutti a misurare la pressione seguendo queste semplici regole!

