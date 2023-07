Quanti di voi ricordano il ritornello di questo “tormentone estivo” di vent’anni fa? Dammi tre parole: sole, cuore e amore. Ed è proprio da questo ritornello che voglio partire. Se andiamo oltre al significato della canzone, possiamo notare che il sole, il cuore e l’amore rappresentano l’essenza del nostro stile di vita. Esaminiamoli uno per volta.

Il sole: spesso se ne parla in senso negativo, lo si associa al melanoma ed ai tumori della pelle. Tutto vero, anzi verissimo. Ma il sole non è solo questo. Senza di lui la vita non sarebbe possibile. Il sole rappresenta la principale fonte di vitamina D, elemento noto a tutti per i propri benefici (alcuni scientificamente dimostrati, altri meno) sui principali organi del nostro corpo, iniziando dalle ossa. Inoltre la luce solare ha anche dei benefici sulla regolazione del ritmo sonno veglia e sul tono dell’umore. Se ci si espone alla luce solare nelle ore giuste e per non troppo tempo, il sole porta dei benefici anche sulla pelle, come bene sanno tutti coloro che sono affetti da dermatiti, psoriasi, eczemi ed acne. Insomma i suoi benefici sono molteplici per la nostra salute fisica e per quella psichica.

Cuore: è l’organo più importante del nostro corpo, insieme al cervello. Per semplificare, può essere paragonato ad una pompa che trasporta sangue ed ossigeno in tutti i nostri tessuti ed apparati. Nostro dovere è quindi quello di preservarlo con alcune semplici regole: fare attività fisica regolare, possibilmente aerobica; non fumare ed evitare anche il fumo passivo, allontanandoci da chi sta fumando; mangiare molta frutta e verdura e in generale preferire la dieta mediterranea che tutto il mondo ci invidia; evitare l’assunzione di alcolici e di “cibo spazzatura”; riposare bene la notte mantenendo orari stabilì quanto più possibile; passare del tempo all’aria aperta, possibilmente lontano dai grandi centri urbani e dallo smog cittadino, evitare l’abuso di farmaci, ma assumere medicine solo dietro prescrizione medica; partecipare ai programmi di vaccinazione (ad esempio ricordate l’antitetanica/antidifterica(antipertosse ogni 10 anni, antinfluenzale una volta l’anno, anti pneumococcica, anti herpes zoster e anti papilloma virus a seconda dell’età) e di screening (oltre prevenzione serena, fondamentale, attualmente è attivo anche lo screening dell’epatite C); in assenza di fattori di rischio cardiovascolare, misurare la pressione arteriosa domiciliare una volta l’anno e donare il sangue periodicamente.

Infine la parola Amore, inteso sia verso ciò che ci fa stare bene come un bel libro, un bel viaggio, un film, un museo, una mostra, un concerto, possibilmente insieme alle persone che ci fanno stare bene, sia nell’avere una regolare attività sessuale con il proprio partner. Non è una battuta ma uno studio dimostrato scientificamente e pubblicato sull’American Journal of Cardiology che ha documentato che le persone che hanno una regolare vita sessuale hanno un rischio del 45% inferiore di andare incontro ad un evento cardiaco.

Buon sole, cuore e amore a tutti voi!