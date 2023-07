Festa di pensionamento

Lunedì 10 luglio negli uffici del Municipio sono state festeggiate e salutate, da colleghi e Amministrazione Comunale di Caselle, due neo-pensionate, arrivate entrambe all’importante traguardo.

Si tratta di Donatella Pucchio, con 42 anni di lavoro ai Servizi Demografici, e di Ines Broch Ciarus, per 10 anni alla Segreteria Generale e 32 anni alla Ragioneria.

Il giornale Cose Nostre si unisce agli auguri, e ci tiene in particolare a ringraziare Donatella per la preziosa collaborazione per tanti anni fornita nel fare avere con tempestività e precisione i dati mensili dello Stato Civile.