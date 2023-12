Paola Merlo, “ postina nostra”

Chi allarga il suo sguardo un po’ oltre le solite critiche sulla “città dalle ombre veloci”, si sarà accorto che verso la metà di ogni mese e ormai da 23 anni, una giovane signora passa di casa in casa, di condominio in condominio e inserisce nelle buche da lettere il nostro giornale. L’abbiamo incontrata in diverse occasioni: al tramonto di un’afosa giornata estiva, sotto una pioggia intensa o in una bellissima giornata d’ “estate di San Martino”: è Paola Merlo, figlia di Aldo, del grande Alpino e fotografo di tutti gli istanti casellesi e non solo.

Paola compie questo servizio per la sua comunità, Caselle. La fermiamo, un sorriso, una foto, ed eccola ritratta mentre introduce Cose Nostre che profuma ancora di carta stampata. È appena all’inizio del suo girovagare per la città. Una bicicletta attrezzata con cesta porta oggetti ante e retro del biciclo, si ferma, suona il campanello dove la buca è interna e…..inizia un mondo. Sì perché, come ci precisa Paola, qualche persona si ritiene disturbata e protesta per il suono inopportuno del campanello proprio in quel momento, ma come fare se non usare quel sistema? Tuttavia quella stessa persona sarebbe la prima a protestare se il giornale non arrivasse in tempo in buca. Una volta c’è stato pure un cane che improvvisamente le ha azzannato un polpaccio! “Ma anche le cose belle, devo raccontare”, dice Paola, che sono il “piacere di scambiare qualche parola con nonnine che mi aspettano ansiose sull’uscio di casa. Mi sono affezionata tantissimo a questo servizio che svolgo con grande piacere per la nostra comunità”.

E la nostra comunità, apprezzando, ringrazia. Cose Nostre è anche lei: Paola Merlo.

Grazie Paola, “postina nostra”!