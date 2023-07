“La Famiglia” in festa

Anche quest’anno alla scuola materna “La Famiglia” di Caselle si è voluto concludere l’anno scolastico con la “Sagra Famiglia”, una cena organizzata dal personale della scuola per tutte le famiglie iscritte. Tanti antipasti, pizze e dolci hanno deliziato il palato di adulti e bambini. A conclusione della serata uno spettacolo strepitoso a cura del Mago Federico “the magic Bunny Show” che ha saputo intrattenere i piccolini e non solo per più di un’ora con giochi di prestigio e balletti divertenti. La Sagra ha potuto prendere forma anche grazie al prezioso contributo degli Alpini di Caselle e dell’oratorio San Luigi che ci hanno aiutato nello spostamento di tavoli e sedie per quasi 150 persone! Nell’augurare buone vacanze alle famiglie ci siamo dati appuntamento alla prima settimana di settembre quando la scuola aprirà, come sempre, per accogliere i suoi bambini con importanti attività e novità… ad attenderli ci saranno laboratori di giocomotricità, musicali, yoga, giardinaggio e lettura. Il laboratorio di inglese invece, diventerà attività a tempo pieno, dove vede la collaborazione con la scuola del metodo #,Hotus&Lotus” accreditata presso il Ministero dell’Istruzione diventando una scuola dell’infanzia paritaria bilingue.

L’amministrazione ed il personale scolastico è orgoglioso di offrire una funzione importante di pluralismo educativo alla comunità casellese che si rinnova per andare incontro ai bisogni educativi delle nuove generazioni. La scuola materna “La Famiglia” svolge la sua attività all’ interno del castello Savoia Carignano di cui è proprietaria grazie alla sua donazione nell’anno 1847 e si prende cura con manutenzioni e opere di adeguamento alle normative per far sì che i bambini possano godere di un ambiente confortevole senza tralasciare il fascino della storicità.

Auguriamo a tutti Buone vacanze. A presto!