ANPI, gli eventi di Ottobre

La sezione ANPI di Caselle Torinese e Mappano “Santina Gregoris” propone due eventi per il mese di Ottobre.

Una gita “Tra storia, cultura e arte culinaria”, a Boves e Borgo San Dalmazzo, in data domenica 22 ottobre. Il gruppo verrà accompagnato nel percorso di visita da Maddalena Forneris (Presidente Provinciale ANPI di Cuneo e Presidente ANPI di Borgo San Dalmazzo). La partenza è prevista alle ore 9 da Piazza Falcone a Caselle Torinese e il costo, pranzo incluso, è di 45 euro. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15 Ottobre.

Inoltre, la sezione ANPI “Santina Gregoris”, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza presenta una serata per ricordare la figura di Antonio Gramsci, il suo pensiero e il contesto storico in cui è vissuto. La serata si svolgerà venerdì 27 ottobre presso la sala polifunzionale di Via Basilio Bona a Caselle. La conduzione è affidata a Stefano Tubia, giornalista del Risveglio e vedrà l’intervento di autorevoli relatori: il Prof. Angelo D’Orsi, la dottoressa Francesca Chiarotto e la presidente ANPI di Torino dottoressa Maria Grazia Sestero.

Antonio Gramsci (Ales 1891- Roma 1937) è stato un politico, filosofo, giornalista, linguista italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia e leader del partito dal 1924 al 1927. Nel 1926 fu arrestato, in violazione all’immunità parlamentare, dal regime fascista. Nel 1934, in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica a Roma, dove trascorse gli ultimi anni di vita. “Lettere dal carcere” è il titolo con cui sono state pubblicate, in varie edizioni postume, le lettere da lui inviate. Gramsci è considerato uno dei più importanti pensatori del ventesimo secolo, tra i più originali della tradizione filosofica marxista. Gramsci analizzò la struttura culturale e politica italiana, elaborando il concetto di “egemonia”: le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali alla società con l’obiettivo di gestire il potere intorno a un senso comune condiviso da tutte le classi, soprattutto quelle subalterne.

Angelo D’Orsi, si laurea a Torino in Filosofia nel 1972 con relatore Norberto Bobbio. Fu assistente, poi ricercatore, quindi associato e fino al 2017 professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università di Torino, occupandosi di militarismo e pacifismo, di nazionalismo, di futurismo, di fascismo e d’intellettuali italiani, in particolare di Antonio Gramsci. Ha lavorato molto anche nei settori della metodologia storica e della storia della storiografia. Fa parte di diversi comitati scientifici di riviste e ha fondato alcune collane editoriali e diverse riviste: Nuova Sinistra, Appunti torinesi (1971-1974), Nuvole (1991, da cui poi si è allontanato), Quaderni di Storia dell’Università di Torino (1996-2001), Historia Magistra, Rivista di storia critica (2009 – in corso), Rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci (2015-in corso). Ha inoltre fondato FestivalStoria (2003, 1ª edizione 2005). Ha collaborato con diverse testate giornalistiche (Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa, Quotidiano dei lavoratori, Fatto Quotidiano). Ha un blog personale intitolato “Istruitevi, agitatevi, organizzatevi”, tre parole d’ordine gramsciane. A Gramsci ha dedicato nel 2018 anche uno spettacolo teatrale, tuttora rappresentato: “Un Gramsci mai visto”.