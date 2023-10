Aspettando Masino

Trentun anni fa si teneva nel parco del castello di Masino, la prima edizione della edizione autunnale della “Tre Giorni per il giardino”, fiori, piante e idee per il giardino, l’orto e il frutteto. L’edizione di quest’anno è dedicata a “Il giardino possibile: l’albero, un mondo tra cielo e terra” si svolgerà il 20, 21 e 22 ottobre.

Il castello di Masino è un bene F.A.I. Fondo per l’ambiente italiano, domina la vasta piana del Canavese da un’altura antistante la suggestiva barriera morenica della Serra di Ivrea. La sua edificazione risale al XI secolo, su commissione della prestigiosa famiglia Valperga, diretta discendente dalla dinastia di Re Arduino. Per dieci secoli fu la residenza principale dei conti Valperga di Masino. Nel corso dei secoli l’illustre famiglia convertì il castello in residenza aristocratica, poi in elegante dimora di villeggiatura.

Il Castello di Masino è circondato da un monumentale parco romantico con uno dei più grandi labirinti d’Italia, un maestoso viale alberato, ampie radure e angoli scenografici che a primavera si inondano di eccezionali fioriture.

In primavera e autunno è il luogo ideale per ospitare la “Tre Giorni per il Giardino”. Sarà l’albero, signore del giardino, dei boschi e modello di ecosistema, a caratterizzare l’edizione autunnale 2023.

Insieme alla ampia offerta di piante e fiori per il giardino, l’orto e il terrazzo, si può partecipare alle dimostrazioni di tecniche e pratiche di coltivazione e cura e a un fitto programma di approfondimenti culturali tenuti da esperti e appassionati che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle molteplici ricchezze che una vita con le piante, i fiori e gli alberi ci dona.

La mostra mercato offre al pubblico la possibilità di incontrare innovativi e qualificati vivaisti italiani e stranieri, che espongono le loro collezioni per giardini e terrazzi, ben felici di dispensare utili consigli per la cura del verde.

Oltre a un’ampia scelta di erbacee perenni, biennali e annuali da fiore, piante da frutto e da orto (varietà antiche comprese), erbe aromatiche e medicinali, piante acquatiche, cactacee, succulente e sementi rare, si possono trovare i protagonisti dell’evento, gli alberi e arbusti, con attività dimostrative mirate per imparare a sceglierli e curarli presentati da un centinaio di vivaisti provenienti da tutta Italia e da Oltralpe e un fitto programma di incontri con esperti.

Durante la manifestazione è possibile acquisire conoscenze teoriche e pratiche per “fare la propria parte” e contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversità iniziando dal proprio giardino, dall’orto o, semplicemente, dal vaso sul davanzale della finestra.

Grande importanza durante l’edizione autunnale è riservata alla coltivazione e vendita dei frutti antichi, mele, pere, cachi, pesche, uva, dei piccoli frutti e prodotti dell’orto, patate, cavoli, zucche, porri. I mutamenti climatici di questi ultimi tempi, gli inverni sempre più miti permettono piantumazioni autunnali sino a pochi anni fa considerate a rischio e rimandate alla primavera. Masino, appuntamento al quale difficilmente gli appassionati rinunciano, permette di portarci a casa l’hydrangea di Borgioli, la rosa di Barni, il melo da fiori di Maurizio Feletig, le violette di Graziella Tarricone, gli aceri del mio amico Renato Ronco, le erbacee perenni di Priola e tanti altri, imprenditori coraggiosi e talentuosi .