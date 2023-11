“Crocetta Più in Tour” ritorna a Caselle

A distanza di un anno – l’ultima edizione si era svolta il 20 novembre 2022 – torna a Caselle il mercato straordinario di CROCETTA PIÙ IN TOUR. La manifestazione, come gli anni scorsi, è proposta e gestita da LACA, la Libera Associazione Commercianti e Artigiani di Caselle. “L’autunno si colora di divertimento” – questo il nome proposto per l’appuntamento – oltre alla presenza dei banchi di Crocetta in Tour , prevede l’apertura straordinaria degli esercizi commerciali negli spazi antistanti la loro attività, nonché la presenza di animazioni e intrattenimenti.

Le vie interessate dalla chiusura al traffico e divieto di sosta saranno: via Cravero, via B. Bona, via Capuccino, via Roma, via d’Andrà, Piazza Boschiassi, via Torino (da via Circonvallazione a via Cravero), via Leinì (nel tratto tra via Gibellini e via Teatro), via Guibert (nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e incrocio con via Gonella e via G. Mazzini), via del Teatro, Piazza dell’Emigrante, Via Mazzini, Via Torino e Piazza Berlinguer.

Così commenta la vice-sindaco e assessore al Commercio Giuliana Aghemo:

“Crocetta in Tour, il mercato itinerante più blasonato per i torinesi, sarà un’occasione di aggregazione e di promozione del territorio cittadino a sostegno delle attività commerciali locali.

Inoltre, per la prima volta sabato 18 e domenica 19 novembre Caselle ospiterà al CEM di via Basilio Bona la “Confraternita della Pizza”, che realizzerà un corso per la preparazione della pizza napoletana, classica e contemporanea.

Si prospetta quindi un festante fine settimana novembrino per tutti i gusti”.