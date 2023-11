Venerdì 10 Novembre la sezione ANPI “Santina Gregoris” di Caselle e Mappano e la Città di Caselle Torinese propongono una serata dal titolo: “Riforme Costituzionali: modelli a confronto”. L’incontro si terrà nella Sala Giunta di Piazza Europa alle ore 20.45. La conduzione e la mediazione della serata sono affidate a Nadia Bergamini, giornalista de “La Stampa”. Interverranno, sul tema, nel corso della serata: l’avvocato Francesca Paruzzo, il sindaco di Caselle Giuseppe Marsaglia Cagnola e il vicepresidente ANPI della sezione di Torino Francesco Aceti.

A inizio anno, nella stessa Sala Giunta, la Presidente ANPI di Caselle, Giusy Chieregatti e il Vicepresidente della sezione di Mappano Paolo Scardova, avevano presentato un ricco programma per i festeggiamenti dell’80° Anniversario della Resistenza. “Resistenza non è solo Memoria. Resistere è in Italia e non solo. Resistere è per le donne, per i giovani, per il lavoro, per i diritti non riconosciuti e per la guerra”.