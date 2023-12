Attenti alla disattenzione!

L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo del neurosviluppo, caratterizzato da livelli invalidanti di disattenzione, disorganizzazione mentale e/o iperattività/impulsività.

I sintomi dell’ADHD tendono a comparire in tenera età e a volte persistono anche in età adulta, compromettendo il funzionamento sociale, scolastico e professionale.

Per quanto concerne l’Italia, la quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM5) indica una diffusione del disturbo intorno al 5% nei bambini e al 2,5% negli adulti.

L’ADHD è più frequente nei maschi che nelle femmine con un rapporto di circa 2:1 nei bambini e 1,6:1 negli adulti. Secondo gli studi condotti dall’istituto superiore della Sanità il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) rappresenta uno dei principali disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva. In America i bambini che ne soffrono sono pari a circa il 5% (APA, 2013) e richiedono interventi di natura sia farmacologica che psicologica. Si è anche accertato che tra le attività complementari un ruolo importante è svolto dallo sport e dall’attività fisica.

Possono le discipline sportive aiutare i giovani sofferenti di iperattività e disturbi dell’attenzione? L’ambiente ludico-sportivo risulta essere adatto allo scopo per la sua gradevolezza, per la presenza di coetanei e per l’elevata condivisione suscitata dagli obiettivi. Lo sport diventa pertanto un contesto di apprendimento estremamente motivante per un bambino con ADHD. Lo sport infatti consente di migliorare l’autoregolazione, la coordinazione motoria, le abilità sociali, l’attenzione e la collaborazione con gli altri partecipanti al gioco. Inoltre, azione questa molto importante, esso accresce la capacità di gestire le frustrazioni.

Quali sono gli sport più adatti ai bambini affetti da adhd?

Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il calcio, il nuoto, le arti marziali, il tennis, l’arrampicata, il basket, l’equitazione, lo sci di fondo sono discipline sportive che promuovono e migliorano l’autostima, il lavoro di squadra e soprattutto la salute in generale. Da alcune evidenze sembrerebbe che il tennis sia uno degli sport ideali per questi bambini, perché con il tentativo di colpire la pallina si facilita la concentrazione e in aggiunta si attenua la frustrazione e la rabbia di una giornata vissuta come molto impegnativa a scuola (Pan et al., 2016).

Un suggerimento ai genitori dei bambini con ADHD?

Proporre ai propri figli di esercitare un’attività fisica preferibilmente all’interno di un gruppo o, in alternativa, quella individuale, ma con le caratteristiche proprie del tennis. È importante che il ragazzo/bambino possa esplorare l’ambiente senza apprensione e di conseguenza scaricare piacevolmente le energie accumulate. Tutto ciò al fine di potenziare la forza fisica, l’equilibrio e il controllo della muscolatura e di apprendere il senso di responsabilità attraverso la maggior concentrazione e la fiducia in se stessi. L’allenamento sportivo, ribadiamo, produce effetti positivi nella gestione quotidiana di bambini e adolescenti con ADHD, rafforza la percezione dell’altro, insegna a leggere i movimenti dell’avversario e a comprenderne gli stati d’animo. In aggiunta favorisce la riduzione di ansia e depressione, lo sviluppo di relazioni sociali e una migliore autostima.