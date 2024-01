Anno 2024: iscrizioni aperte

L’associazione di scacchi Homo Ludens, ha aperto le iscrizioni per il tesseramento dell’anno 2024. La sede, ospitata presso il Gruppo Alpini casellesi in Via Basilio Bona 25, sarà aperta da lunedì 8 gennaio. La presidente Roberta Fornaciari, aspetta i nuovi soci per le iscrizioni e adesioni al lunedì dalle 21 alle 23 e al martedì dalle 17 alle 19.

“Interessanti le novità per l’anno nuovo – comunica la Presidente – eventi speciali per coinvolgere tutti gli scacchisti: tornei sociali, partite libere, lezioni, il Memorial Tino Carrara previsto per giugno, e infine il torneo regionale inserito all’interno del Settembre Casellese”. Roberta confida che vorrebbe realizzare il suo sogno nel cassetto, quello di riuscire a raggiungere le 50 iscrizioni, contro le 37 dello scorso anno.

Con l’energia che Roberta profonde nel dare vita a questa bella, coinvolgente associazione siamo certi che questo sogno non tarderà a realizzarsi.