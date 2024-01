Il film della Cortellesi ” C’è ancora un domani” è un film vero. Come tale viene percepito dalla maggior parte di chi l’ha visto. Altrimenti non si spiegherebbe il notevole successo che sta avendo.

Per una volta tanto sia il pubblico che la critica sono d’accordo sullo stesso giudizio entusiastico, più che positivo.

Vero in che senso? Nel senso che la storia raccontata è vicenda di uomini e donne in carne ed ossa che vivono tragedie ed entusiasmi in cui ognuno può riconoscersi.

Da troppi anni siamo bombardati da serie televisive che raccontano vicende che trasudano un mondo falso in modo asfissiante. Popolate da personaggi o troppo eroici o infami fino all’estremo in cui è difficile riconoscersi.

La Cortellesi decide di raccontare la storia di un contesto poco eroico ma popolato da personaggi che, anche oggi, ognuno di noi può incontrare. Gente del popolo, gente che ha sangue rosso nelle vene, gente costretta a lottare ogni giorno per sopravvivere.

Anche l’appropriata scelta del bianco e nero si rivela un espediente indovinato che ci aiuta a immergerci nel clima del dopoguerra. Questa scelta, il bianco e nero e il tipo di narrazione, ne fanno un film che entra di diritto nel grande filone del neorealismo.

Se andiamo a rivedere un film del neorealismo degli anni del dopoguerra ritroviamo lo stesso ritmo narrativo serrato.

In questo film sono centrali le problematiche fatte di violenza e scarsa considerazione che le donne erano costrette a subire. Situazioni tuttora presenti e che aspettano una vera risposta.

La Cortellesi affronta queste tematiche attraverso il rapporto tra madre e figlia cui vuole evitare il suo stesso destino.

Questo è un film politico a tutto tondo. Lo si comprende pienamente dalle scene finali e di come si giunge a esse. Queste scene sono tra le più belle del film. Più che descriverle vanno viste.

Un felice ritorno nel tempo che fu ma che può dire molto a chi non ha vissuto quei tempi. Un messaggio per l’oggi.