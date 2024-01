Nuove terapie in arrivo

Siamo alle porte del nuovo anno ed il miglior augurio che vi voglio fare è la Salute, bene più prezioso del quale non possiamo fare a meno e del quale ogni giorno dobbiamo cercare di tutelare con un corretto stile di vita. Nel contempo però ogni giorno migliaia di ricercatori e scienziati in tutto il mondo si adoperano per provare a migliorare le cure e per metterle a disposizione di tutti. Vi propongo quindi una lista di 7 farmaci che potrebbero rivoluzionare nei prossimi mesi la terapia e la prognosi di alcune patologie:

1. zilebesiran: terapia antipertensiva da somministrare per via iniettiva solo una volta ogni 3 o 6 mesi. Si tratta di un farmaco che abbassa in modo efficace e sicuro la pressione sanguigna negli adulti con ipertensione da lieve a moderata. Zilebesiran ha un ottimo potenziale nel migliorare l’aderenza alla terapia e di conseguenza potrà ridurre il rischio cardiovascolare nelle persone con ipertensione. L’ipertensione colpisce 1 adulto su 3 in tutto il mondo, ma solo il 20% circa delle persone la tiene sotto controllo. Un aumento del numero di pazienti efficacemente trattati per l’ipertensione potrebbe prevenire 76 milioni di morti, 120 milioni di ictus, 79 milioni di attacchi cardiaci e 17 milioni di casi di insufficienza cardiaca da qui al 2050.

2. Anticorpi monoclonali contro la malattia di Alzheimer: l’anticorpo lecanemab, che agisce contro l’Alzheimer riducendo le placche di beta-amiloide, è attualmente in valutazione presso Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell’Ema (l’Agenzia europea dei medicinali) e potrebbe ottenere l’approvazione per l’immissione in commercio in Europa nel primo trimestre del 2024. Il farmaco, oltre a ridurre la placca amiloide, riduce del 27% il declino cognitivo a 18 mesi. Un altro farmaco, in attesa di approvazione, è il Donanemab che ha mostrato un rallentamento del declino cognitivo del 35%.

3. Abrysvo: il primo vaccino contro la bronchiolite dei bambini, infezione frequente provocata dal virus respiratorio sinciziale (RSV). Il vaccino protegge per l’80% dalla malattia grave non solo i neonati, ma anche gli adulti con malattie croniche respiratorie. Abrysvo potrà essere somministrato alle donne al terzo trimestre di gravidanza e agli over60.

4. mRNA-4157: molto incoraggianti sono i risultati del vaccino a mRNA contro il melanoma, la cui sperimentazione dovrebbe entrare in Fase III, l’ultima prima dell’approvazione finale, entro il prossimo anno. I dati a due anni dalla somministrazione di questo vaccino mostrano una riduzione del rischio di recidiva o morte del 65% in chi lo ha ricevuto in combinazione con la tradizionale immunoterapia.

5. Veoza: il CHMP ha appena dato un parere positivo per l’immissione in commercio per questo farmaco destinato al trattamento delle vampate di calore (sintomi vasmotori) associate alla menopausa. Veoza è una sostanza non ormonale (questa la novità!) che consente una riduzione della frequenza e della gravità dei sintomi vasomotori da moderati a gravi.

6. zuranolone: la prima pillola contro la depressione post-partum, condizione molto frequente spesso sotto-diagnosticata e sotto-trattata.

7. Orserdu: nuovo farmaco orale, italiano, sarà la prima terapia in assoluto per i pazienti con un tumore alla mammella avanzato o metastatico con mutazioni del ESR1 che sono presenti fino al 40% dei tumori al seno avanzato o metastatico.

Molte saranno anche le novità in campo oncologico, immunologico, cardiovascolare, neurologico, pediatrico e di moltissime altre specialità. Nessuna buona notizia però in merito all’immissione in commercio di nuovi antibiotici, quindi se è vero che la scienza sta facendo passi da gigante, è anche vero che è compito di ogni singolo individuo collaborare con il proprio medico ed assumere i farmaci solo dietro prescrizione perché un abuso di questi può portare oltre che ad effetti collaterali anche ad inefficacia e resistenza agli stessi con tutte le conseguenze che ne derivano.

Un felice Anno Nuovo a voi tutti!