Facciamo un museo a Caselle?

Già, perché no? Perché non pensare a realizzare un museo della città a

Caselle?

Un luogo dove poter raccogliere e conservare le testimonianze della storia

e delle vicende della città. Un’esigenza sentita, visto che molto è stato

perso.

“Acqua che passa non macina più” dice un vecchio adagio, nel senso che

ciò che non c’è più non può essere riportato in vita. Da qui nasce l’esigenza

di mettere in sicurezza ciò che rimane. E anche in fretta prima che la

polvere dell’oblio copra definitivamente le testimonianze.

È questo l’interrogativo che ci siamo posti alcuni di noi. Abbiamo

cominciato a parlarne in giro ma, per ora, con scarsi risultati. Comunque

non demordiamo.

In realtà, grazie alla benevolenza della dea bendata, abbiamo già

cominciato a raccogliere del materiale. Lo scorso anno, durante le

escursioni con le scolaresche all’ex lanificio Bona, abbiamo conosciuto del

personale che lavorava in una piccola azienda tessile allocata proprio nel

complesso. Ci dissero che l’azienda stava per cessare l’attività. Grazie

all’intercessione di una dipendente, la signora Alessandra, entrammo in

contatto con la proprietà.

La signora Mattia, titolare della ditta AIRES, si disse disponibile a donarci

diverse attrezzature e strumenti dell’azienda. Attualmente il materiale è

conservato in diversi luoghi in attesa della destinazione finale.

Anche altri casellesi, da noi contattati, si sono dichiarati disponibili a

donare o prestare materiale utile a incrementare e arricchire la dotazione

del futuro museo.

Siamo alla ricerca di locali adatti e disponibili. Questa è una vera sfida.

Ovviamente dovrà essere il museo della città. È la città tutta, almeno le

istituzioni maggiori, che dovrebbe sentire e credere in un progetto

simile.

Se rimarrà soltanto nei sogni di badilanti come noi, meglio lasciar perdere.

La Parrocchia ha dato disponibilità a fornire un paio di stanze da adibire a

deposito, ma non certo come luoghi espositivi. Non sono adatti.

Nel scorso mese di gennaio, visitando la mostra aeronautica allestita nei

locali della ex scuola Collodi, dicevo:” Ecco il luogo ideale per il museo.”

Andrebbe bene anche l’ex stazione. Tempi biblici permettendo.

Qualcuno potrebbe porre la seguente domanda: ”A che serve fare

l’ennesimo piccolo museo? Ce ne sono già tanti! Si realizzerebbe solo

l’ennesimo luogo della nostalgia.”

Domanda fondata. Già, perché fare un altro di museo che sarà

sicuramente piccolo.?

È importante che ogni comunità abbia a cuore la propria identità. Ogni

comunità ha propri valori identitari. Ovviamente tutta la società,

complessivamente considerata, condivide molti valori e i vari patrimoni

che essa ha realizzato nel corso dei secoli: arte, economia, tecnologia,

politica e tanto altro. In questo processo ogni comunità ha avuto un ruolo

specifico e peculiare che la lega alle altre e, nello stesso tempo, ne definisce le specificità.

È un patrimonio che non va disperso che, come dice una saggia massima:

chi non conosce il suo passato, difficilmente costruisce un futuro.

Questo perché noi, assieme alle testimonianze che costituiscono il tessuto

della comunità, siamo il frutto della sovrapposizione dei diversi strati delle

vicende che hanno costruito la storia.

Storia che anche noi tutti e singolarmente, anche scrivendo questo pezzo al

computer, stiamo costruendo. Il museo è il luogo della continuità.

Queste sono in sintesi le motivazioni.

Ci auguriamo che chi di dovere, se avrà la bontà di condividere, schiacci il

pulsante “start”. Noi ci siamo.

- Adv bottom -