Una mostra esemplare ai Battuti

In un precedente articolo abbiamo affrontato il tema della pace. In quello

scritto si analizzava come la mancanza di accordi tra i maggiori stati del

mondo, gli stati imperialisti, determinasse un’instabilità pericolosa.

Instabilità che, attualmente, assume forme sempre più minacciose.

La rottura dell’equilibrio, tra USA e URSS, alla fine del 1900 ha reso gli

equilibri geopolitici fortemente squilibrati. Tuttora non si è riusciti a

ricostruire un nuovo rapporto di fiducia tra i nuovi protagonisti dello

scenario mondiale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti anche se pochi si

rendono conto del terrificante scenario che si sta profilando.

Poniamo che, in tempi ragionevoli, si riesca a riallacciare un dialogo tra i

più potenti attori mondiali, e gettare le basi di un nuovo equilibrio,

potremmo affermare che è stata trovata la “vera” pace?

Evidentemente no.

Si tratterebbe di un accordo basato sui rapporti di forza e relative sfere

d’influenza (pax romana). Situazione che reggerà finché non cambieranno i

rapporti tra gli attori.

A questo punto poniamoci la domanda cruciale: che cos’è veramente la

pace e come la si può conquistare?

La vera pace è assenza di conflitti tra gli stati, concordia e rispetto per tutti

i viventi. Ricerca del bene comune. Impegno da parte dei governanti a

ricercare il benessere di tutti a prescindere dall’identità degli uomini e

donne. È quella che viene definita la pax-evangelica.

Probabilmente questa ipotesi, alla luce della realtà dei rapporti tra gli

stati, ma anche tra singoli cittadini, è destinata a rimanere confinata nel

mondo dell’utopia. Oppure esisterà per sempre ma solamente in due libri

fondamentali: “La Città del Sole” del frate Tommaso Campanella e in “

Utopia” di sir Thomas More, inglese.

È questa la domanda che ci siamo posti noi dei Battuti pensando ad

un’iniziativa sul Natale. Abbiamo detto: “Parliamo di pace”. Già, ma come?

La risposta è stata ovvia: diamo la parola ai ragazzi e alle ragazze. Ne

abbiamo parlato con le insegnanti delle elementari e le catechiste e la

conclusione è stata quella di chiedere ai ragazzi e alle ragazze di scrivere di loro pugno, o realizzando disegni, un pensiero critico sulla guerra e la

pace. Grazie all’impegno degli insegnanti e catechiste i ragazzi hanno prodotto molto materiale estremamente interessante che abbiamo esposto in una mostra.

Sono pervenute riflessioni argomentate e profonde. Disegni eloquenti.

Dagli scritti emergono anche preoccupazioni e proposte.

Il risultato è stata una mostra molto bella a attraversata da una sincera

tensione emotiva.

Un dato emergeva: dagli scritti si evinceva chiaramente che non basta

rinunciare alle armi se non si affrontano i problemi che sono alla base delle

guerre: disuguaglianze, emarginazione, voglia di potere da parte degli stati…

Una vera lezione che i giovani hanno dato a noi adulti. Sanno benissimo

che le conseguenze delle attuali crisi le pagheranno loro.

Una mostra che è stata sostanzialmente ignorata dai più. Questo, almeno

io, lo davamo per scontato. Le iniziative problematiche e impegnative non

sono molto amate e, soprattutto, non generano consenso.

Desideriamo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per realizzare

questa testimonianza.

A questo punto leggiamo alcune riflessioni proposte dai ragazzi e ragazze.

Leggiamo il primo scritto. Il suo autore mostra lucidità e profonda capacità

di analisi politica:

”Secondo me, per evitare le guerre, l’unico modo sarebbe bloccare il

mercato delle armi, cosìnon ci sarebbero più morti. I capi di stato non dovrebbero più considerare i confini, ma solo salvaguardare il bene della

popolazione. Nel nostro piccolo invece possiamo iniziare a non farci la

guerra l’un l’altro nella nostra quotidianità e mettere amore in tutto quello

che facciamo.”

L’autore di questo brano mette il dito in un problema cruciale e fonte di

complesse implicazioni difficili da dipanare:la divisione spesso arbitraria

del territorio.

Stesso tenore nel seguente brano:

“ Stop alla guerra! La pace va conquistata aiutandoci e non

facendo più atti di ingiustizia. Dobbiamo smetterla di litigare per il

territorio perché con la guerra muoiono purtroppo anche molte persone

innocenti, che vorrebbero vivere serenamente.”

L’insistenza con cui i ragazzi sottolineano il nodo

del territorio come sede di valori identitari fa intendere che hanno

compreso quali sono i nodi più difficili da affrontare.

Lo scritto seguente mette in evidenza altri problemi cruciali.

“La pace è un’amica molto gentile e tranquilla. La pace a volte viene

interrotta da persone che non capiscono l’importanza di un’unione tra stati.

La pace si può trovare nell’uguaglianza di religione, lingua ed economia.

La pace però a volte viene interrotta dalla “gelosia.” Io penso che la pace

sia un’amica importante e preziosa da mantenere nello scrigno e che, nel

momento del bisogno, possiamo tirarla fuori.”

Religione, lingua, economia, unione tra stati. Tutti aspetti centrali difficili

da affrontare e risolvere. Eppure questi sono elementi ineludibili in una

strategia pacifista.

È sintetica ed efficace la riflessione di questa ragazza:

“ Per fermare la guerra basterebbe parlare invece di usare le armi contro le

altre persone.”

L’assenza di dialogo è un’altra condizione che impedisce di conoscere le

istanze che potrebbero essere alla base di un accordo: “Quando si smette di

parlare cominciano le guerre”, ha affermato recentemente Zagrebelsky.

Lo scritto che segue mette in evidenza un altro problema centrale:

“ Secondo me la pace è quando delle persone si rispettano e si sopportano

a vicenda.

E che tutte le persone abbiano la possibilità di vivere e anche possibilità

economiche e sociali per stare bene con gli altri.

Ma la cosa più brutta è la guerra che purtroppo esiste.”

Ecco un’altra indicazione importante: tutti dovrebbero avere adeguate

risorse economiche. Le disuguaglianze e l’emarginazione sono alla base di

molte tensione pericolose.

Le riflessione su riportate sono alcune tra le molte pervenute. Tutte sono

scritte a mano con la biro su un foglio di quaderno. Scritti supportati da

bellissimi disegni. Da questi messaggi emerge la speranza che si realizzi

quella che viene definita la pace “ evangelica”. È un’utopia? Forse.

Questi giovani cresceranno e, sicuramente, cambieranno le loro istanze

che prorompono dal loro entusiasmo ideale e giovanile.

Tuttavia questa è l’unica strada percorribile per un mondo di pace.

La domanda da farsi è: con quali strumenti politici e come?

A questa domanda cercheremo di dare un’ipotetica risposta in un

prossimo articolo.