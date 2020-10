Giuseppe Lazzarone di Asti (soprannome Menin Pippo), era nato il 4 marzo 1903 ed è morto il 10 agosto 1970.

Ragioniere, pubblicista, scrittore moderno, ricco di interessi umani, buon interprete della vita delle sue terre, aspre e faticose, alle quali è sempre rimasto intimamente legato. Molto espressivo nei suoi componimenti in dialetto astigiano: ma la venatura monferrina conferisce anche alle sue scritture in piemontese una sapida originalità. Prosatore sicuro, poeta genuino. Una delle migliori presenze nella letteratura piemontese moderna. Ha guadagnato numerosi premi in diversi concorsi regionali. Unica raccolta: An Ast, sonetti in lingua e in vernacolo (Asti, 1957).

LE COSSE

Coj ch’a ven-o a troveme ‘nt mè giardin,

sburdisso a vëdde an leu dla melia an pan-e

o dl’uva a rapp, le cosse a pendojin 1

come ‘d tante lanterne venessian-e.

Cosse, cossòt, cossèt e cossëtin

faite a fons, a capel, a damigian-e,

a bòcia. Rosse, brun-e, canarin,

pognà, bodènfie 2, grotolùe, pian-e.

Mi na deuvro quèich d’un-a a ten-je ‘l vin,

sëcca, sveuidà, ma ‘mbaronaje ansema

le àutre a marso an fond al magasin.

Gnun ch’a-j piaso, nì ‘n mnestra nì ‘n pitansa

Ma se t’a-j varde ben son pro l’emblema

e l’ilusion borghèisa dla fiolansa.

1 Ciondolo

2 Gonfie

VEUJO CANTELA

Con la vos ‘d me pais, rudia e servaja,

veujo cantela, st’ora ‘d primavera.

Da l’àut al bass, dal brich a la risera,

dal giassé al pian, dal fium a la boscaja.

Dal vèj castel, da la cesëtta ‘d pera,

dal palass d’òr, da la caban-a ‘d paja,

giumai i’é ij trèi color d’una bandiera

sola ch’a lus, ch’a rij e ch’a sventaja.

Da Ti, me cit Piemont, da la toa branca,

1’é fiorìa sta comëtta matinera

sta gòj ‘d gropesse, luminosa e franca.

Bele se peui – oh! adess në smija pa vera –

forse a-i sarà, da sì sent ani, ò gnanca,

col ch’as batrà për ritorné an darera.

RATEVOLÒIRE

Frèide ratevolòire 1 sensa deuit,

grop nèir e rèid sospèis a la travà,

scheur ‘d mie pòvre paùre da masnà,

maleur ch’a pend e a svolastrà staneuit

trabucanda 2 ‘nt un vòl bòrgno e dësdeuit

antorn ai lum pi déboj dla sità

– malincòniche stèile dëstanà

da vòst seugn sensa gòj e grev e veuid -,

mi, parèj ‘d voi, sota ‘1cuvercc ‘d mia stansa

gropà ‘nt un seugn che nì ‘m tarten nì ‘m possa,

schinfianda 3 ‘1mond, spërzianda 4 la speransa,

ant mè cheur scars ëd sangh ten-o da cont,

dagià ch’am bruso a mia stèila barossa,

le lontananse bleuve dj’orisont.

1 Pipistrelli

2 Barcollare, traballare, inciampare

3 Guardando con schifo



4 Disprezzando



DONCA LA VITA A VIV

I tornerai.

Ma canteran pa pu dzora ëd mi

le feuje dl’albra carolin-a.

Rëseda 1 e menta saran d’bon odor dësmentià,

la menta dël temp dël biròcc

dasiant për la conca dle valade,

gasijé 2 dapara, doa a bërbòta ‘l coco.

I vado con la testa a pendojin

për lë s-ciass, al busson che i sai mi

figurandme spin-e mòrte

vërtoj 3 e forure dë spin-e.

Al contrari i’é un nì pen-a dës-ciòs 4

sinch testin-e tërmolante

sinch fiorin-e giaunëtte spalancaje.

Donca la Vita a viv,

donca la Vita a dura

dëdlà dal ciman dle ca

che a s’aussa gris atorna

al rovèj 5 d’mia gioventura.

Donca la Vita a viv

bele se mi am lassa andaré,

forësté d’mia tèra

a ringreté le ciaramele 6 dla boscaja.

Col vent dësdeuit

l’ha ramassà lontan le randonin-e 7

Fin-a ‘l rojon 8 camolà dël mulin

l’é a tòch, parèj, ambaronà ‘ns la riva,

e ‘nt l’eva torbia e barossa

a specia pu nen soa grand’ala ferìa.

I tornerai antërdoà 9

che an leu d’l’invern sarà posasse

për tèra un vòl ëd colombin-e bianche

E la sèira anviscrà soa stèila bleuva.

1 Erba officinale



2 Bosco di acacie

3 Involto di cose messe assieme

4 Dove sono appena nati i piccoli

5 Roveto

6 Chiacchiere, bisbiglio

7 Rondoline

8 Grande ruota del mulino

9 Perplesso