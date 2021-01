A come ATAnovela. Parola coniata da Cose Nostre per raccontare i vent’anni delle aree che speriamo quest’anno vedano la luce.

B come Baulino. Che sia l’anno in cui nel Nuovo Baulino ritorni la serenità di sempre. E che sia l’anno in cui inizino i lavori del vecchio Baulino.

C come Carlo Cravero.Che sia l’anno in cui via Carlo Cravero cambi volto e diventi una bella via commerciale.

D come Discariche abusive. Speriamo che non ci siano più in questo anno.

E come Elis. il nostro direttore che anche quest’anno ci condurrà in questa splendida avventura.

F come Famiglia. Che sia l’anno in cui i ricongiungimenti familiari siano più facili e che non ci siano più le restrizioni.

G come Giovani. Che i giovani possano guardare al futuro ed essere protagonisti.

H come Hubei. Che la provincia della Cina nella quale si trova la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia, sia ormai un lontano ricordo.

I come Incontro. Che sia l’anno in cui possiamo ritornare ad incontrarci.

L come Lavoro. Che ci sia lavoro per tutte e tutti i casellesi.

M come Metalchimica. Che si concluda l’annosa vicenda.

N come Normalità. Che il 2021 sia l’anno del ritorno alla normalità.

O come Open Mall. Che sia l’anno buono?

P come Protezione Civile. Un punto di riferimento saldo e importante per la nostra città che ci ha guidato per tutto il 2020 nella gestione pandemica.

Q come Quattro Case. Mai come l’anno che si è appena concluso ci ha fatto capire l’importanza del simbolo della nostra città.

R come Rotonde. Che le rotonde siano maggiormente curate, perché la bellezza genera la bellezza.

S come Stazione. Che sia l’anno in cui i lavori della Vecchia Stazione possano avviarsi? E chissà che non vengano avviati i lavori in quella Nuova che ha già evidenti problemi?

T come Trasporti. Che i trasporti a Caselle siano maggiormente fruibili dai cittadini, sia per quanto riguarda la Torino- Ceres che il Sadem.

U come Urbanistica. Sarà l’anno in cui a Caselle sorgeranno case come funghi o si guarderà al verde e al green?

V come Viabilità. Che sia l’anno in cui l’asfaltatura a scacchi passi di moda? Che il centro storico non sia un labirinto, dove entri e non sai più come uscire?

Z come Zona rossa. Che la zona rossa sia solo più un lontano ricordo e che si ritorni alla normalità.