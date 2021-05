Molte sono le ciclabili “all’italiana” che si incontrano in giro per il nostro territorio. E in questo caso la dicitura “all’italiana” non rappresenta esattamente un marchio di qualità, se le paragoniamo alla maggior parte dei percorsi per biciclette che scorrono nei paesi del centro-nord Europa. In questa corsa alla ciclabile, molti Comuni si sono limitati a passare qualche linea di vernice sul ciglio della strada per decidere che si trattava di una ciclovia.

Ma questo tratto di ciclabile a Vastalla, Ciriè, provincia della provincia di Torino, le batte tutte, ed è ormai una barzelletta non soltanto fra i ciclisti della zona, ma anche sui diversi siti web specializzati, dove sono in molti a chiedersi: ma quelle crepe sul palo le hanno fatte i ciclisti a suon di testate?