Per tutti gli appassionati di bici e di musica che hanno seguito questa pagina, a conclusione deI secondo anno di Rock&Pedali, un e-book in esclusiva per i lettori di Cose Nostre: il racconto Bici Onirica, un testo digitale con colonna sonora inclusa, che può essere letto su qualsiasi device (smartphone, tablet, pc…). Vi si può accedere attraverso il codice qr in allegato. I link all’interno del testo rimandano ai due brani della colonna sonora originale.