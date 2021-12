Sono passati più di 700 anni da quando Dante Alighieri ha composto la Divina Commedia, ma ancora oggi la sua opera può stimolare la nostra fantasia e farci riflettere…

“Ho inventato un personaggio per l’Inferno di Dante e l’ho disegnato utilizzando l’app Ibis PaintX. Questo personaggio porta al collo una catena d’oro che rappresenta l’avarizia perché in vita è sempre stato attaccato soltanto alle proprie ricchezze, trascurando le persone che lo amavano. I suoi occhi, anche adesso che si trova all’Inferno, sono accecati dall’oro. Ma ora la catena, pur essendo d’oro massiccio, non lo rende più ricco e non gli serve a niente, anzi lo imprigiona ancora di più.

Anche ai giorni nostri ci sono persone avide che mettono la ricchezza davanti a ogni cosa: hanno tutto ma allo stesso tempo non hanno niente. Ma secondo voi sono davvero felici? “

Viola Puglisi