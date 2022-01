La prima persona ad aver portato questa gustosa ricetta sui social è stata Pamela Paolini sul suo profilo Tik Tok (@pamelapaolini).

La ricetta è molto semplice: versare in un pentolino i fiocchi d’avena. Riempire il pentolino di acqua o di latte fino a coprire i fiocchi d’avena. Far bollire per 5 minuti. La consistenza deve essere gelatinosa. Versare il porridge nella ciotola. Sciogliere dei pezzettini di cioccolata per dare sapore al piatto. Vi consigliamo di provarlo per una buonissima merenda e di condirlo con ciò che vi piace di più.

Giorgia Pace, Beatrice Valente e Giada Signorelli