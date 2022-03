Maurizio Pipino (Cuneo, 1739? – Isola di Simio, 1788) medico e studioso della lingua piemontese. Scrisse la prima Gramatica Piemontese, il Vocabolario Piemontese e l’antologia Poesie piemontesi (1783).

Dedicò opere, importanti per la cultura del Piemonte, alla principessa Maria Adelaide Clotilde di Francia, futura sovrana del Regno di Sardegna che voleva imparare il piemontese, lingua parlata anche dai reali.

Ecco due lettere familiari, esempio di prosa piemontese settecentesca e documentazione del costume dell’epoca. (La grafia è quella originale).

LITRA ‘D PROPOSISION

Mia cara Fia

I crëdo, ch’essend giumaj1 finì ‘l tenp dl’educassion, ch’j’eu2 procura ‘d feve dé ant cost monësté, i dëvrìe pensé a l’elesion dël vòst stat, cioè ò ‘d feve Monia, ò ‘d marideve. Për mi ‘ntan i son indiferent; ma së vòst cheur a s’achieteisa3 nen a sareve sì-dentra për senpre, i vë fas saveje, ché col giovo nòbil e rich, ch’a l’é vnù ‘nsisì4 con mi a feve visita, a sarìa un Spos, ch’a farìa për voi. A m’n’ha parlamne con d’espression le pì vive, ch’a së peussa. Voi lo conòsse; mi lo conòsso; ‘l partì a podrìa nen esse mei. Penseje donque, mia cara Fìa, e decide: sta a mi a feve contenta, e fortunà, quand i veuje secondè ‘l desidéri d’un pare, ch’a v’ veul ben, e la vòstra rispòsta a m’ sërvirà ‘d regola.

Steme alegra, ch’i sareu5 senpre

Ëd Voi mia cara

Af.m Pare

Salusse 15 agost 1782

RISPÒSTA

Car m Papà.

Soa litra6, me car Papà, a m’ha fame pensé a na còsa, ch’a m’era mai passà për la testa. Mi giovo, e sensa sust7, mach senpre veuja ‘d sauté, ‘d canté, e dmoré8 con le conpagne, j’eu mai rifletù un moment ne al stat ëd Monia, ne a col ëd marià.

Ma ora an verità soa litra a m’fa buté ‘l sërvél a partì, e virand j’eui antorn, e goardand coste quat muraje, e disend antra ‘d mi la Monia da si an seurt mai-pì, j’assicuro, che cost pensé a m’fa spavent, e mai-pì mi m’savrìa risòlve: d’autra part peui mariesse, e pié un òmo ò bel ò brut, ò savi ò stravagant, ò rich ò pòver, ò tigna9 ò generos, a bsògna peui sufrilo com a l’é, e steje ansem finatant ch’la cros a n’ vena a separé.

Sosì, me car Papà, a l’é dcò dur, ma pur a m’piass motben-d-pì10, ché sté sì anciodùa11. Ch’a scota, dagià ch’i vëddo, ch’a m’veul ben12, e ch’a m’fa la proposision con tant amòr, ch’a m’përmëtta, ch’i risponda dcò13 con libertà.

Col Sgnòr ch’a m’propon a l’ha bel esse nòbil, e rich, ma për mi a m’pias nen, a l’é tròp brut: a m’é pì car14 ne tanta nobiltà, ne tanta richëssa, ma ch’a sia ‘n garson, ch’a m’piasa; sovraltut ch’a sia nen avar, ne lord, ne giugador, e peui, s’ai sarà nen tant dël ben12, mi për mia part i travajreu15, e fareu15 tuta l’economia possibil, përch’i peusso vive onoratament, e passé i nòstri dì an bona armonìa, e ‘n pas. I m’racomando senpre a chiel, ch’i seu, ch’a s’interessa për mi, e ch’a sèrca d’ feme fortunà, e mi da me cant i fareu senpre an manera, ch’a conossa, ch’i son con tut ël rispet.

Dë chièl me car Papà

Ob.ma Fia, e Sèrva

Turin 20 agost 1782.

Camillo Brero e Renzo Gandolfo, profilo storico di P. Pacòt,

La letteratura in piemontese dalle origini al Risorgimento, Casanova, Torino, 1967.

1. Giumaj: ormai.

2. J’eu: io ho. N.B.: l’ind. pres. del verbo avere ha due desinenze: “ai” e “eu”. La desinenza “eu” era prevalentemente usata dalle classi benestanti.

3. S’achieteisa; Achietesse: tranquillizzarsi, rassergnarsi.

4. ‘Nsisì: qui.

5. I sareu: io sarò.

6. Litra: lettera.

7. Sensa sust sventato.

8. Dmoré: giocare. Dësmora: giocattolo. Dësmoresse: trastullarsi.

9. Tigna: persona avara.

10. Motben-d-pì: molto di più.

11. Anciodùa: inchiodata.

12. Ben: ricchezze; preghiera; amore; bene.

13. Dcò, ëdcò: anche.

14. M’é pì car: mi è più caro; preferisco.

15. Travajreu, Fareu: lavorerò, farò.