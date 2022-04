Il campionato boccistico di 3° Categoria vede iscritte al torneo diciotto società suddivise in sei gironi da tre squadre l’uno. Il nostro girone comprende i club di Pianezza, Chieri e e noi di Caselle. La prima giornata lunedì 4 aprile ha visto l’incontro tra Pianezza e Chieri, chiusosi con il risultato di parità 4 a 4. La seconda giornata, giocata l’ 11 aprile, ha proposto il match tra Caselle e Pianezza. L’incontro iniziava bene per noi con 3 prove su 4 che ci vedevano in vantaggio i nostri colori: vittoria nell’individuale di Mario Chiadò Rana 13-3, ma subito dopo giungeva la sconfitta della coppia Bartolomeo Riberi e Giulio Fiorito (sostituito nel finale da Eugenio Bertolino) per 5 -13. A pochi minuti dallo scadere del tempo regolamentare stavano vincendo sia la terna formata Carlo Artuso, Valerio Borla e Enrico Castagno (sostituito nel finale da Mario Cabodi) che la coppia di Marco Crepaldi e Paolo Da Ros, ma nel breve volgere di una manciata di punti si aveva il crollo di entrambe le formazioni: la terna perdeva per 11-12, mentre la coppia pareggiava per 11 a 11. Risultato finale amaro: Caselle – Pianezza 3 a 5. Il campionato ora si ferma per le festività Pasquali e del 25 aprile; torneremo in campo il 2 maggio, in trasferta, contro la formazione di Chieri. Con questo incontro abbiamo inaugurato le nuove maglie sociali offerte dalla Edil Service Color che ringraziamo, con la promessa di migliori risultati in futuro.