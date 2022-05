È uscito “Comizi d’amore”, il nuovo disco del cantautore ciriacese Andrea Millais. Un lavoro che unisce jazz e musica d’autore e che raccoglie in cinque tracce intervallate da tre intermezzi diverse forme d’amore mediante figure allegoriche, immagini appartenenti a luoghi frequentati dal musicista ed aneliti introspettivi che, come sottolinea lui stesso, “ci spingono ad aver bisogno di cercare un perché, una forma di razionalità, in tutto ciò che sentiamo.” Il disco è stato anticipato dal singolo “A me ricordi” , il cui video è presente su Youtube.

Classe ’96, dapprima batterista, Andrea Millais inizia il suo percorso musicale dal vivo nel 2008. Dopo molte esperienze in gruppi di generi diversi, in maggio esce “Piccoli Passi”, il primo EP grazie al quale partecipa a FIAT Music con Red Ronnie e Fausto Mesolella prima al Jazz Club di Torino e poi allo storico Roxy Bar di Red Ronnie a Bologna. Nel 2017 è ospite di Casa Sanremo durante il Festival della canzone italiana con FIAT Music, dove apre i concerti di Marianne Mirage e Fabrizio Moro. Nel 2018 si qualifica tra i primi 70 a “Sanremo giovani” come autore per la cantante ciriacese Martina Giglio.