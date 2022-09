Raggiunto il comune di Ceres percorrendo la SP1, superata la stazione

ferroviaria si prosegue salendo alla Piazza Europa: imboccata la Via

Cantoira, seconda uscita a destra (la prima conduce alla chiesa

parrocchiale), si procede fino in fondo dove al trivio, proseguendo

dritti in Via Monsignore Filipello, si raggiunge il piazzale del cimitero

dove è possibile parcheggiare l’auto. Camminando verso l’ingresso del

cimitero alla destra, tra il basso muretto e la ringhiera in ferro, vi è

il passaggio (segnalato) per imboccare il sentiero n°301A e scendere

alla sottostante pista ciclopedonale che permette di percorrere in tutta

tranquillità i sedici chilometri nella Val Grande di Lanzo che separano il

comune di Ceres da Forno Alpi Graie, situato nel comune di Groscavallo,

alle pendici delle Levanne. Sulla pista, risalendo la sponda destra del

torrente Stura, si attraverseranno boschi, prati e radure sempre

allietati dal costante mormorio dell’acqua nello scorrere a valle. Per

una tranquilla giornata all’aria aperta, zaino in spalla con il

necessario per la scampagnata, la presente escursione propone di percorrere con

tutta calma il primo tratto della pista che raggiunge in circa tre

chilometri i due ponti di Cantoira. Il tratto non presenta alcuna

difficoltà a eccezione del sentiero iniziale che richiede attenzione

per il suo fondo scalinato e irregolare. Per chi non ha passo sicuro si

suggerisce, quando ancora in auto, anziché imboccare la Via Mons.

Filipello, di deviare a destra sulla SP33. In fondo alla breve discesa sulla

sinistra si trova l’inizio della ciclopedonale con relativa segnaletica

(658m s.l.m.). Unico neo il poco spazio per parcheggiare. Sul cammino si

supereranno le Case Chios (680m s.l.m.), Case Luminati (698m s.l.m.), Le

Grange e alcune edicole votive. Non mancano tra la vegetazione brevi

accessi alle acque cristalline del torrente. Giunti al primo ponte di

Cantoira lo si attraversa lasciando la ciclopedonale per salire a

vagabondare nell’abitato risalendo la valle, alla ricerca delle dismesse

fornaci per la calce, della casa-forte e di scorci suggestivi. Così

facendo scopriremo in fondo alla Via Case Michiardi la piscina comunale,

il parco giochi ed il secondo ponte, dove la ciclopedonale in

precedenza lasciata) attraversa per portarsi sulla sponda sinistra e

continuare il suo percorso verso l’inizio della valle. Attraversato il

ponte ritorniamo sulla ciclopedonale sulla sponda destra (760m s.l.m.) dove

possiamo scegliere se fermarci lungo la riva per goderci l’ambiente,

crogiolarsi al sole e dar fondo alle provviste o proseguire dritti sul

sentiero per Santa Cristina (1350m s.l.m.) che diparte di fronte al

ponte. In breve si giungerebbe al luogo dove è possibile ammirare il

Dolmen del Rio Combin (cartelli indicatori), tipo di tomba megalitica

preistorica a camera singola costituita da due o più piedritti

verticali che sorreggono uno o più lastroni orizzontali. La costruzione

era in origine ricoperta, protetta e sostenuta da un tumolo. Proseguendo

lasceremo, dopo aver superato circa novanta metri di dislivello, il

sentiero principale per imboccare a destra la deviazione indicata da

freccia lignea per il belvedere panoramico di Roci Fouieri (850m

s.l.m.). Il belvedere sorge su di un affioramento di roccia prasinitica

che caratterizza il basamento del Monte Rosso offrendo una visione

panoramica su una interessante porzione mediana della Val Grande di

Lanzo, sulla Rocca di Lities, sull’Uia di Bellavarda e sulla Cresta

della Seitiva. Una gradita coccola è la presenza di una fresca fontana.

Come per l’inizio del sentiero a Ceres, si sconsiglia a chi ha passo

insicuro anche il tratto dal luogo del dolmen fino al belvedere per

l’attenzione che richiede il suo fondo scalinato e irregolare. Ridiscesi

al ponte svoltiamo a destra sulla ciclopedonale per iniziare il rientro

sul tratto ancora sconosciuto, che congiunge i due ponti, dove si

possono vedere dei massi erratici e leggerne la descrizione sui pannelli

presenti. Si conclude il rientro sul percorso del mattino.

Cartografia: Fraternali 1:25.000 Valli di Lanzo n°08