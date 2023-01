Si prenda a Volpiano l’autostrada A5 della Valle d’Aosta da percorrere

fino all’uscita del casello autostradale di Point Saint Martin dove ci

si immette sulla strada statale SS26 da percorrere in direzione Aosta.

Strada facendo si supereranno Donnas, Bard e Hone prima di raggiungere

all’inizio del territorio del comune, sulla destra della strada, il

cippo in pietra recante il “Benvenuto ad Arnad”. Si prosegue oltre, alla

prima strada a destra si svolta diretti alla frazione Champanolaz dove

a un bivio iniziano susseguendosi le indicazioni per Machaby. Giunti

alla frazione Pied de Ville si svolta a destra poi ai bivi che seguono

la svolta è a sinistra per il primo e a destra al secondo. Proseguendo si

raggiunge alla destra l’imbocco della strada lastricata di accesso a

piedi al Santuario della Madonna delle Nevi di Machaby. Possibilità di

parcheggio sul lato sinistro, altrimenti si prosegue per poche decine di

metri per giungere gli spiazzi del Parking Lomasti. All’imbocco della

strada lastricata inizia l’escursione che sale al Santuario di Machaby

(696 m s.l.m) (15’), posto a mezza costa in splendida posizione immerso

nel folto bosco di castagni. Di origine trecentesca, ricostruito nel

1687, è interessante per le opere architettoniche ed artistiche, custode

di numerose testimonianze di fede. Festa il 5 di agosto. Proseguendo

sulla ex strada militare si giunge pressoché in piano ad un’ampia sella

dove nel 1890 fu realizzato il “Forte Tenente Luccini” (724 m) (5’/20’)

parte integrante della linea fortificata a rinforzo del forte di Bard.

Completamente restaurato, è stato di recente inaugurato come Ostello

della gioventù. Nelle vicinanze è pure presente l’agriturismo Lo Dzerby.

A poche decine di metri a SE si possono raggiungere le case di Machaby

(723 m). Deviamo alla sinistra per continuare a seguire la strada

militare la quale con ampi tornanti sale nel bosco di castagni e faggi

per raggiungere Lo For (831 m) (18’/38’), località dove erano piazzati

sei cannoni da 149G in barbetta della Batteria Machaby. Durante la

Resistenza fu luogo di rifugio per bande partigiane operanti nella bassa

valle, in contatto attraverso il Col Fenetre con i gruppi operanti nella

bassa valle del Lys. Serpeggiando tra rocce montonate, erosioni causate

dal passaggio dell’antico ghiacciaio, superiamo le case di Arbenache

(918 m) (14’/52’). Pare che a designare il nome ‘montonate’ sia stato

certo Benedict de Saussure esploratore alpino che vide, in queste

formazioni rocciose levigate, la somiglianza con le parrucche dei nobili

francesi coetanei del XVIII secolo che usavano grasso di montone per

tenere a posto i capelli, di conseguenza: ‘moutonnee’ – montonate.

Percorriamo un lungo tratto in salita ed arriviamo alle case di La Cou

(1372 m) (58’/110’). Deviamo ad Oso per la Tete de Cou (1410 m). È un

balcone a picco sul forte di Bard, dove sorgevano le fortificazioni

della Cou, vigili sentinelle sulla sottostante valle principale. Vasto e

bellissimo il panorama. Ritorniamo alle case di La Cou per seguire alle

loro spalle il sentiero il quale alterna tratti a mezza costa a brevi

salite, attraversa brevi impluvi e superando altri trecento metri di

quota ci conduce al Col de Fenetre (1673 m) (55’/165’). Il colle già

utilizzato ai tempi dei Salassi, abitanti della Valle d’Aosta prima

dell’occupazione dei Romani, venne utilizzato nel Medio Evo dai

commercianti che si recavano da Perloz attraverso Machaby alle fiere del

nord Europa onde evitare di passare per Bard, così da saltare uno dei

tanti posti di pedaggio lungo la strada delle Gallie. Tracce di antiche

fortificazioni visibili sui due versanti della cresta testimoniano che

nel Seicento il colle fu anche utilizzato dalle truppe per la sua

facilità di transito.

Il ritorno è sul percorso dell’andata.

Cartografia: 1:20.000 ed. MU Valle Dora Baltea Canavesana

