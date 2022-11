Sulla carta dei sentieri dell’Istituto Geografico Centrale 1:50000 Valli

di Lanzo e Moncenisio, circa a metà della sua larghezza e poco sotto il

bordo superiore, quello a nord, troviamo sul confine con la Francia le

tre Levanne: Occidentale (3511 m) – Centrale (3619 m) – Orientale (3555

m). In questo punto ha origine la dorsale che separa la Valle di Locana a

nord con la Val Grande a sud. Sulla dorsale svettano da ovest a est i

monti Corno Bianco (2891 m), la Bellagarda (2901 m), l’Unghiasse (2939

m), il Bessun (2908 m), il Tovo Piccolo (2729 m), Cima Giardonera (2784

m), il Tovo (2673 m), la Cialma (2193 m). Ritornando verso ovest tra il

Bessun e l’Unghiasse notiamo una propaggine che volge a sud – est

elevandosi a spartiacque tra il Vallone di Vassola ed il Vallone di

Unghiasse, culminando ai 2747 m del Monte Gran Bernardè. È possibile

raggiungere il monte da entrambi i valloni, perciò optiamo per il

percorso più breve. Ci serviamo dell’auto per raggiungere Lanzo, poi

Germagnano, quindi, superato Pessinetto, al primo semaforo svoltiamo a destra

in direzione Forno Alpi Graie. A Chialamberto risaliamo alla nostra

destra la strada per Vonzo. Al secondo bivio andiamo a sinistra per

Pianardi – Ronco Bianco (1171 m). Lasciamo l’auto. Iniziamo l’escursione

immettendoci sul Sentiero Balcone ch,e proveniente dalla Madonna della

Frassa (nord – ovest), sale a nord per girare attorno alla Torre Marina

(1782 m) e ridiscendere nuovamente alla Frassa. La Torre Marina (43’),

come i vicini Torrioni del Biollè, il Bec di Mea ed il Roc du Crot, è una

parete rocciosa frequentata dagli appassionati dell’arrampicata; noi la

raggiungiamo seguendo il sentiero ben segnalato dal segnavia rosso –

bianco che sale a nord nel bosco. Superata a destra la balza, il sentiero

piega a sinistra per l’Alpe la Daia (1700 m) (30’/73’). Continuiamo a

seguire il sentiero sino alla quota di circa 1800 m s.l.m. dove lo

abbandoniamo per risalire, a nord – est, gli ampi pascoli in direzione

dell’alpe San Bernè (1969 m) (45’/118’), poi proseguendo verso ovest

raggiungiamo l’Alpe le Giornate (2287 m) (37’/155’). L’andare per monti

è ricerca di quiete, voglia di autentico, occasione per lasciare a valle

disparati pensieri, non in questa occasione. Un pensiero o meglio un

quesito ci accompagnerà al ritorno in pianura oltre al ricordo di uno

spettacolare paesaggio: gli “ometti” o meglio le torri presenti in

quest’ultimo tratto, erette accatastando con maestria sassi uno

sull’altro sino a superare i due metri di altezza, austere sentinelle

del nostro avanzare, perché sono li? Da quanto tempo? Chi le ha erette?

Il silenzio del luogo, l’aspetto di gigantesco monumento funerario

primitivo della vicina vetta sassosa, inducono ad associarle

all’esercito cinese di terracotta. Agli ottomila guerrieri appunto di

terracotta, armati e rivestiti da armature in pietra a guardia della

tomba del primo imperatore Qin Shi Huang, fissato ricercatore

dell’elisir dell’immortalità, famoso per la costruzione della Grande

Muraglia. Il belare e la corsa di alcuni mufloni richiamano alla realtà.

Molto, molto meno sono le torri. Ma il dubbio rimane: perché sono lì?

Forse il riporre in modo artistico il

risultato di un lontano spietramento, forse un modo per segnalare in

caso di nebbia i salti di roccia o per chi guarda da valle un mezzo per

stimare l’altezza della neve? Proseguiamo, il dislivello che separa

dalla cima è ancora notevole. Impieghiamo novanta minuti per giungere

sul monte Gran Bernardè (2747 m) (90’/245’). Cartina e bussola alla mano

in lotta con il vento riusciamo ad individuare le tre Levanne, la

Girard, la Ciamarella, la Clavarino, la catena del Martellot, Punta

Francesetti, la Bessanese, la Torre d’Ovarda, la Lera…Vediamo i laghi

Laietto, il lago Grande di Unghiasse, i due laghetti del Seone…Il

ritorno lo effettuiamo sulla via dell’andata.