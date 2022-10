Sabato 22 ottobre e domenica 23, nelle salette delle ex scuderie della Tesoriera a Torino in c. Francia, 192 un incontro ravvicinato tra acquerelli e poesia. Siamo alla sesta mostra in ricordo di Luciana Bey, insegnante di acquerello all’Unitrè di Torino per oltre trent’anni. In questa occasione abbiamo voluto accostare concretamente poesia e acquerello, non nel senso di una illustrazione, ma piuttosto di una illuminazione, un flash, una parola e una macchia di colore sulla stessa lunghezza d’onda. Ho sempre pensato che acquerello e poesia siano due strumenti espressivi molto vicini. Ci siamo divertite a pescare nel gran mare di versi, quelli giusti per i nostri lavori: poesie di autori famosi, ma anche di poeti giovanissimi come quelli che vi ho presentato nell’articolo di aprile 2022, che hanno scelto questo percorso piuttosto difficile. Leggeremo brani di Montale e di Ungaretti, di Saba e Palazzeschi, ma anche di Massimo del Prete e Valentina Colonna. Haikù classici e haiku creati da scrittrici dell’Unitrè. Non resta che ammirare e leggere lasciando che la poesia di colori e parole entri nel nostro silenzio e faccia vibrare la nostra sensibilità. Inaugurazione sabato 22, ore 15. Presenta Valentina Colonna, poetessa e musicista, ideatrice della “pianopoetry”: composizioni eseguite al pianoforte in cui vengono inseriti e declamati versi delle sue poesie. Per l’editore Aragno ha pubblicato:” La cadenza sospesa” e ” Stanze di città e altri viaggi”. Sarà idealmente con noi anche la poetessa canavesana Maria Germano a cui devo, fin dal 2012, l’accostamento acquerello-poesia.