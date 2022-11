La Bocciofila Casellese ha ospitato una gara a coppie categoria “D” del circuito “Coppa Città Metropolitana”. 42 le coppie iscritte, appartenenti a 21 Società della provincia di Torino. Quattro le nostre formazioni iscritte: Michele Coletti – Marco Crepaldi, Cosimo Cagliuso – Paolo Da Ros, Enrico Castagno – Bruno Garbero, che purtroppo non hanno superato il primo turno di gara. Invece, la coppia Mario Chiadò Rana – Giulio Fiorito, partendo dai trentaduesimi, avendo goduto d’un bye al primo turno, non sbagliando nulla nel primo match contro la coppia di Ponte Masino Luciano Vigna – Giorgio Graglia, soffrendo nel secondo incontro contro la coppia di Lanzo Paolo Grogno – Martino Gambotto, per dare il meglio nei quarti, battendo la forte coppia di Chivasso Mario Castelli – Paolo Varetto. In semifinale Chiadò Rana e Fiorito hanno battuto la formazione di Borgaro formata da Roberto Nieddu – Franco Sereno Regis. Peccato che i nostri nell’incontro finale siano stati sconfitti dall’altra formazione di Borgaro composta da Giovanni Pigato – Ugo Scapolo.