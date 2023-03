S’è tenuto un incontro amichevole precampionato tra le bocciofile di Borgaro e Caselle. Incontro di andata giocato a Caselle, incontro che prevedeva due sfide a coppie, una a terne e una individuale. Renato Biolatto e Valter Leonarduzzi, vincendo per 13 a 10 contro Roberto Nieddu e Francesco Sereno Regis, hanno subito indirizzato in nostro favore la gara, imitati subito dopo da Bartolemeo Riberi e Fernando Murzilli bravi a sconfiggere per 11 a 9 Giuseppe Pavan e Michele Brilada. Nell’’individuale altro nostro trionfo, con Mario Chiadò Rana che andava a vincere per 13 a 5 contro Stefano Brugiafreddo. Infine, la terna formata da Michele Coletti – Marco Crapaldi – Paolo Da Ros chiudeva i conti vincendo per 10 a 9 contro Roberto Riva – Riccardo Digennaro – Tosca Ogliosi. In panchina per i casellesi c’erano Cosimo Cagliuso, Mario Cabodi, Giulio Fiorito, con i dirigenti accompagnatori Eugenio Bertolino e Enrico Castagno. L’incontro di ritorno è previsto per giovedì 23 marzo alla Bocciofila di Borgaro, dove vedremo di rivoluzionare alcune formazioni per far giocare tutti i nostri giocatori.

