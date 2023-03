I tre posteggi esterni di piazza Merlo, Prato della Fiera e piazza Falcone quasi al completo. Questo il segnale più tangibile dell’interesse suscitato dall’arrivo a Caselle del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, presenti per l’intera giornata di sabato 18 marzo con una quarantina di banchi, disposti da piazza Boschiassi lungo via Cravero e via San Maurizio.

Un successo di partecipazione favorito anche dal fattore novità, essendo la presenza degli ambulanti versiliesi non solo la prima volta per Caselle, ma anche per tutta la fascia di comuni a nord di Torino.

Andrea Ceccarelli, presidente del consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi, sistemato con il suo banco di abbigliamento proprio davanti alla chiesa di Santa Maria, all’inizio di via Cravero, ci racconta come è nata ed opera la sua associazione: “Il nostro mercato è da sempre in piazza Marconi a Forte dei Marmi, apprezzatissimo dagli affezionati turisti che trascorrono la stagione estiva da noi in Versilia. Alcuni di loro, che vivono il resto dell’anno nelle grandi città del nord, ci chiedevano da tempo di andare a fare mercato nelle loro città. Così è nata l’idea di rendere itinerante il nostro mercato, idea che si è concretizzata nel 2002 con la nascita del consorzio. Sui banchi di vendita è possibile trovare prodotti di qualità provenienti dall’artigianato toscano ed italiano: pelletteria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, abbigliamento griffato, porcellane, tessuti di arte fiorentina e molto altro. Qualità e convenienza sono garantite dal consorzio tramite un rigoroso statuto che bandisce manufatti di scarso pregio e imitazioni. Le uscite normalmente avvengono il sabato e domenica, nelle città del centro-nord Italia che prenotano la nostra presenza. Nel caso di Caselle, il posto disponibile era il sabato, dato che avevamo già la richiesta per la domenica per Torino, dove ci aspettano domani in via Nizza”.

Oltre al mercato straordinario, a completare la manifestazione c’erano altre iniziative collaterali: in piazza Europa i balli popolari vicino allo stand della Pro Loco, in via Torino le auto vintage del Club Italiano Fiat 126 e della collezione privata di Totò e Peppino; infine, sempre davanti a Palazzo Mosca, per i più piccini i laboratori creativi e il corner photo di Caselle Servizi Giovani.

A commentare l’esito complessivo della giornata Giuliana Aghemo, vicesindaco e assessore al Commercio: “Sono molto soddisfatta per lo svolgimento della giornata di sabato: ho visto una Caselle viva e in movimento con fiumi di avventori e curiosi che si sono accalcati nel centro cittadino tra banchi del mercato, attività collaterali, bar e negozi. I commenti che ho raccolto, anche dei commercianti locali, sono stati positivi e favorevoli.

A fine giornata il Presidente del Consorzio Andrea Ceccarelli si è lasciato scappare che avrebbe piacere di tornare a Caselle in autunno con i suoi ambulanti. Ci sarà quindi tempo per migliorare l’organizzazione dell’evento anche in considerazione degli spazi necessari per l’allestimento del mercato.

Aggiungo infine un sincero “in bocca al lupo” ai titolari delle due nuove attività inaugurate proprio sabato: una giornata davvero speciale per Caselle! ”.

Di seguito, il reportage fotografico della giornata (foto di Aldo Merlo, Paolo Ribaldone e Servizi Giovani Caselle)