Lunedì 17 aprile s’è tenuta la seconda giornata di campionato di Terza Categoria che ha visto l’incontro Casellese – Pianezza. Data l’indisponibilità del nostro individualista di punta, Mario Chiadò Rana, si sono stravolte tutte nostre le formazioni per inserire il suo sostituto, Renato Biolatto che, purtroppo, ha trovato un avversario in piena forma ce3dendo per 3-13. Vittoriosa la nostra terna formata da Carlo Artuso – Enrico Castagno – Paolo Da Ros: buona prestazione di squadra, grazie anche ad alcuni errori degli avversari, ma bel punto portato a casa. La coppia Giulio Fiorito – Bartolomeo Riberin ha pareggiato ( 10-10) a tempo scaduto una partita che è sempre stata in bilico e al penultimo tiro poteva volgere positivamente per i nostri colori ma per una scelta, una bocciata non andata a buon fine, lasciavamo gli avversari avanti 10-8, per poi pareggiare sul filo di lana. La seconda coppia Michele Coletti – Valter Leonarduzzi hanno dato vita a una partita piena di emozioni. A pochi minuti dallo scadere delle due ore di gioco perdevamo per 8-11, ma al penultimo tiro, con una bocciata sbagliata del bocciatore avversario, passavamo in vantaggio12-11 e al tiro successivo riuscivamo a intascarala vittoria 13-11. Risultato finale: Caselle 5 -Pianezza 3. Prossimo incontro, lunedì 24 aprile con la Casellese opposta alla Chierese.

