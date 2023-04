Una di queste prestigiose figure di artigiano è quella di Claudio Giuliano, 33 anni casellese di nascita, da genitori casellesi. Per tutti Klod. Un barbiere di prestigio, un barbiere di qualità.

Il suo esercizio si trova in pieno centro storico, all’ombra del campanile della nostra bellissima chiesa di San Giovanni e quasi di fronte ai portici del Palazzo Comunale. Zona di passaggio obbligato: quattro passi e trovi tutto quello che ti serve e oggi, là dove c’era il bellissimo, elegante negozio di Massimo Lenti, ecco che è sorto il London Barber.

Che meraviglia passeggiare nel centro storico, e ancora più bello quando vieni accolto all’appuntamento puntualissimo e trovi anche un amico. Subito Klod, da grande signore “londinese”, offre a entrambi un caffè e con loro assapori la frizzante aria di questa bizzarra primavera. Era infatti un lunedì, quando ci siamo trovati con Klod; ci aveva chiesto di andare a fare quattro chiacchiere con lui, proprio nel giorno di chiusura dei barbieri, per essere un po’ più tranquilli. E mai data fu più propizia, perché la lunga chiacchierata con il giovane ragazzo ci ha aperto un mondo nuovo, fatto di esperienza, di studio, di volontà e di sacrifici.

-Dunque Klod, partiamo da un po’ della tua giovane storia. –

“Ho iniziato a diciotto anni a Volpiano, presso un negozio di barbieri di due fratelli calabresi. Loro mi hanno insegnato l’arte del taglio e mi hanno trasmesso l’esperienza per poter affrontare nuove sfide. Infatti ricevetti poi una offerta di lavoro da Londra dove sono stato dieci lunghi anni. A Londra lavoravo in un centro chiamato “Fine Line” (linea sottile) e proprio perché ero a Londra, ho avuto modo di imparare tutti i tagli: da quelli afro, a quelli asiatici, scoprendo veramente cosa significa metropoli. Londra con i suoi quasi dieci milioni di abitanti, offre la platea europea più grande per lavoro, esperienze e vita.”

-Cosa ti ha spinto a scegliere questa professione?-

“La passione, la grande passione che ho sempre avuto per il taglio di capelli: fin da bambino ero attirato da questo fascino”

-Dove e come ti sei specializzato?-

“Come dicevo ho iniziato a Volpiano, dove ancora ringrazio i fratelli che mi hanno insegnato le basi, poi Londra mi ha offerto esclusivamente l’opportunità di lavorare: grande lavoro…grandi barbe, grandi tagli. Ma tutto da solo o quasi. Ritornato a Caselle e per lavorare in Italia, ho dovuto ottenere l’abilitazione all’esercizio da parte della Regione Piemonte, frequentando un corso a Genova con esami finali, teorici e pratici. Ottenuta l’abilitazione, ero in regola con le norme della Regione e della Camera di Commercio, ed eccomi qui a servire Caselle ed i casellesi.”

-Perché dopo Londra hai scelto Caselle?-

“Un po’ per la voglia di tornare nella mia città e un po’ per l’interesse di poter portare in patria le esperienze e i tagli che ho imparato. Qui oggi posso offrire un servizio diverso da quello che gli altri offrono.”

-Progetti futuri?-

“Crescere. Crescere per me e per Caselle”

-Klod, mentre parliamo ascoltiamo questa bella musica di sottofondo, in questo accogliente locale che hai creato: se tu dovessi tradurre in musica questa tua passione, che canzone sceglieresti?-

“Ascolto sempre questa musica che proviene da una canale YouTube, si chiama Chill-Your-Mine (rilassa la mente), serve ai miei clienti e a me perché era la musica che ascoltavo a Londra, mi trasferisce ricordi bellissimi e mi rivedo sempre in quella grande metropoli.”

Con tutta l’energia che trasmette Klod non abbiamo dubbi che fra esperienza, conoscenza e professionalità, unita al bella barberia che ha creato, saprà coltivare al meglio la sua innata passione, quella che fin da bambino sognava. A Klod i complimenti per avere arricchito Caselle e gli auguri di tutti i casellesi che da oggi avranno una possibilità in più …per mettere la testa a posto!

