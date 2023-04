Il campionato federale di Terza Categoria quest’anno vede iscritte ventinove formazioni suddivise in sei gironi da tre squadre e due poule da quattro. Il nostro girone comprende le società di Pianezza, Chieri, La Loggia e noi di Caselle. La prima giornata ha visto l’incontro Caselle – La Loggia.

L’inizio sembrava promettere bene con Mario Chiadò Rana nell’individuale in sicuro vantaggio e le tre prove di squadra in bilico nella prima ora di gioco. Dopo 90 minuti di gioco Chiadò Rana concludeva vittoriosamente l’individuale di Mario Chiadò, mentre le coppie formate da Valter Leonarduzzi – Renato Biolatto 6 -13 e Bartolomeo Riberi – Giulio

Fiorito venivano sconfitte. A tempo scaduto perdeva e per un soffio anche la terna composta da Fernando Murzilli – Paolo Da Ros – Marco Crepaldi (sostituito sul

punteggio di 9 -10 da Carlo Artuso) per 10-12.

Risultato finale: Caselle 2 – La Loggia 6.Il campionato si è poi fermato per le festività pasquali ed è ripreso lunedì 17 aprile con l’incontro Caselle – Pianezza, squadra già incontrata la prima giornata della scorsa stagione, quando perdemmo per 5 a 3. Di questo e del prosieguo del campionato vi daremo conto nelle prossime puntate.

