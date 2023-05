Da Ij meis di Carlottina Rocco

MAGG

…Nivolëtte, nivolon, as sent già

‘l prim colp ëd tron,

ma sla reusa dësbandija1

zonzonand a va l’avija…

RITI DI PRIMAVERA

Canté Magg

L’usanza del Canté Magg è un rito di derivazione pagana in uso in diverse località del Piemonte fino a metà Novecento.

Nel pomeriggio del 1° maggio gruppi di giovani percorrevano cantando le campagne ed erano accompagnati da drappelli di ragazzine, in genere composto da tre fanciulle. Una di loro, la sposa di maggio, vestiva in maniera sfarzosa. Sul petto portava un rametto di pino ornato di nastri. Le due damigelle avevano invece un canestro per la questua delle uova e un ramo verde guarnito di nastri colorati e con in cima una bambolina di panno raffigurante la primavera.

Il canto, simile a tutti i canti di questua, iniziava con il saluto al padrone di casa e poi proseguiva con i complimenti alla gente della famiglia e la richiesta di offerte. In conclusione i ringraziamenti.

Ma se la questua non dava buoni frutti allora si lanciavano le maledizioni!

Alternato alle strofe c’era il ritornello di esaltazione del mese di maggio: Ben ven-a magg.

Il canto si può sentire sul link:

https://terreceltiche.altervista.org/il-cantar-maggio-in-italia/

Pianté Magg

Un’altra festa pagana, tipica del mese di maggio, era quella del Pianté Magg, rito un tempo ben diffuso nel Roero e in Langa.

Consisteva nella ricerca nella notte del 30 aprile di un albero (la pësra, il pino silvestre) che veniva

tagliato, privato della corteccia e dei rami, addobbato con fiori e nastri e innalzato nella piazza antistante la Chiesa.

L’albero del maggio diventava così un messaggio di buon auspicio per l’annata agricola, per una primavera senza calamità naturali, per favorire la fertilità della natura e della vita.

Ecco il testo dei 2 canti

CANTÉ MAGG

1. Entroma ‘n costa era2

a tre, a tre, a tre,

ciamoma a la padron-a

s’a veul lassé canté.

Rit. Ben ven-a magg

quand a torna ‘l mèis ëd magg,

ben ven-a magg

quand a torna ‘l mèis ëd magg.

2. Portoma st’erborin3

carià di bej bindlin4

për fé la riverensa

a monsù e madamin. Rit.

3. Se veule ‘ncor nen chërde

che magg sia già venì

òhi feve là ‘n sla pòrta

e lo vëdrai fiorì. Rit.

4. Se veule ‘ncor nen chërde

che magg a l’é rivà

òhi feve a la finestra

e lo vëdrai piantà. Rit.

5. Guardé la nòstra sposa,

coma l’é bin dobà

smija la fior dël persi

quand ch’a l’é botonà. Rit.

6. Guardé la nòstra sposa,

la reusa ch’a l’ha ‘n testa

chi sà chi l’ha comprajla,

sara-la la maestra? Rit.

Guardé la nòstra sposa,

ij sò bej orcin

chi sà chi l’ha compra-je

sara-lo sò parin? Rit.

7. Guardé la nòstra sposa,

e l’òr ch’a l’ha al còl

chi sà chi l’ha comprajlo

sara-lo ‘l sò car òm? Rit.

8. Guardé la nòstra sposa,

l’anel ch’a l’ha al dì

chisà chi l’ha comprajlo

sara-lo ‘l sò marì? Rit.

9. Guardé la nòstra sposa,

le scarpe ch’a l’ha ‘nt ij pé

chi sà chi l’ha compra-je

sara-lo ‘l sò amsé5? Rit.

10. Guardé la nòstra sposa,

l’é bianca e roseta

se veule dene d’euv

da buté ‘nt la cavagneta. Rit.

11. Ringrassioma la padron-a

e doma lo bondì,

se saroma ‘n sanità

n’àutr ann tornoma mnì. Rit.

12. Oh mia cara madama,

se chila am na dà nen

pregoma la Madòna

ch’a-j fassa casché ij dent. Rit.

PIANTÈ MAGG

S’a n’an ven ël prim dì dë mà,6

van tajé lo mà.

Van tajé-lo ant col boschin,

dova s’ leva ‘l sol a la matin.

Quand a ‘l l’han bin tajé:

Dov’ l’andaremo porté?

Lo porteroma an cola badia,

dëdnans la ca d’Ana Maria.

Chi buteroma mai a guarné?

Buteroma na sentinela.

Bon-a sèira, la bela!

Quand na ven la mesaneuit,

La sentinela resta andurmìa.

L’han roba-je ‘l mà a Ana Maria.

1. Sbocciata

2. Aia

3. Alberello

4. Nastrini

5. Suocero

6. Maggio