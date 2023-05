Prima giornata di ritorno del Campionato di Società 2023 e trasferta a La Loggia. La prima coppia Renato Biolatto – Valter Leonarduzzi s’è mostrata poco in forma e ha sofferto il cambio di campo. Si è tentata la sostituzione del puntatore in “zona Cesarini” inserendo Marco Crepaldi al posto di Leonarduzzi ma ciò non è servito a modificare l’andamento della partita: punteggio finale, 13 a 0 per La Loggese. La terna composta da Carlo Artuso – Michele Coletti – Fernando Murzilli, esattamente come il nostro primo duo, non è mai riuscita a entrare in partita: stesso andamento e stesso punteggio, 13 a 0 per i nostri avversari.

Paolo Da Ros veniva schierato nell’individuale e, pur giocando bene, commetteva alcuni errori di troppo e veniva condannato alla sconfitta per 13-11 La coppia formata da Giulio Fiorito – Bartolomeo Riberi salvava l’onore casellese vincendo per 13-7, dopo una appassionante partita finita a tempo scaduto.

Risultato finale: La Loggia 6-Caselle 2.

Il post partita è stato allietato da uno splendido rinfresco offerto dalla Bocciofila Loggese.