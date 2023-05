Nella terza giornata del campionato di Terza Categoria era previsto l’ incontro tra la Bocciofila Casellese e la Chierese. Perdurante l’indisponibilità di Mario Chiadò Rana per l’incontro individuale, data l’assenza di Fernando Murzilli, colpito recentemente dal gravissimo lutto che gli ha strappato l’amata moglie, si sono cercate obbligatoriamente delle alternative.

Giulio Fiorito è stato schierato nell’individuale, ma si è imbattuto in un avversario davvero tosto

ed è stato sconfitto per 13 a 4.

La terna Carlo Artuso – Mario Cabodi – Paolo Da Ros ha resistito in vantaggio fino al parziale di 8 – 7 a mezz’ora dalla fine ma poi ha finito col perdere per 13 a 8.

La coppia inedita Marco Crepaldi – Bartolomeo Riberi ha ceduto, pur utilizzando tutto il tempo di gioco, per 10 a 6.

La seconda coppia Renato Biolatto – Valter Leonarduzzi ha giocato una partita perfetta fino agli ultimi tiri, ma poi alcuni errori di troppo hanno dato via libera agli avversari. L’incontro intersociale s’è quindi chiuso col punteggio di 8 a 0 per la Chierese.

