La scomparsa di Aaron, agente speciale

Le migliaia di passeggeri che sono transitati dall’aeroporto Sandro Pertini, lo avranno notato chissà quante volte: un bellissimo cane color champagne di razza Labrador, sempre al guinzaglio del suo istruttore, un agente della Polizia di Stato.

Aaron era il suo nome, un maschio, in servizio nella nostra Polizia da sette anni. Aaron era, perché purtroppo ora non c’è più. Lo hanno voluto ricordare i poliziotti in servizio all’aeroporto con un momento speciale, come un collega a cui si deve massimo rispetto e infinita gratitudine. Aaron era stato addestrato e si era specializzato nella ricerca di esplosivi, armi e munizioni, e per tutti gli anni che è stato in servizio ha garantito la sicurezza dei passeggeri. Aaron era amato sopratutto dai bambini che gli si avvicinavano per una carezza, ricambiati dallo scodinzolare della sua coda.

Era stato anche un bravo donatore di sangue: in occasione di necessità di sangue canino, Aaron si era reso disponibile alla trasfusione e aveva salvato la vita di un suo consimile.

Aaron era ammalato di un male incurabile e a nulla sono valse le cure e l’amore del suo accompagnatore Daniele, che oggi lo piange insieme a tutti i suoi compagni in servizio presso la Polizia all’interno dell’aeroporto.

Aaron era un agente speciale, così speciale da rimanere indelebilmente nel cuore di tutti i suoi colleghi, umani e…a quattro zampe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...