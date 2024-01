Uniti in un progetto terapeutico

In occasione dei preparativi natalizi la Direzione della RISS Nuovo Baulino di Caselle, in collaborazione con la psicologa e l’educatrice, ha deciso di proporre un progetto intergenerazionale all’Istituto Comprensivo di Caselle.

Idea e progetto sono nate con l’intento di far incontrare due generazioni lontane tra loro: gli anziani e i bambini sono un patrimonio storico da un lato e contestualmente rappresentano una ricchezza per entrambi, l’incontro diventa quindi uno strumento terapeutico.

La psicologa e l’educatrice del Nuovo Baulino hanno progettato e creato una relazione tra nonni e bambini, in cui fossero presenti condivisione, confronto, dolcezza e tenerezza. Ingredienti che con questi attori si fondono perfettamente.

“In un periodo così magico, candido e ricco di emozioni -spiega la dottoressa Francesca Costante – ci sembrava bello creare un momento di gioia e spensieratezza per i nostri nonni e far rivivere loro la magia del Natale attraverso l’ingenuità e la spontaneità dei bambini”. Nello stesso tempo abbiamo pensato che questo progetto potesse arricchire anche i bambini, i quali si sarebbero sentiti accolti con amore da tanti nonni, che raccontavano loro le antiche favole e i sogni, cantando le canzoni di un tempo e gioendo tutti insieme per i comuni istanti di tenerezza.”

I bambini dell’Istituto sono poi stati invitati a visitare il Villaggio di Babbo Natale, ammirare le decorazioni create dagli ospiti della struttura e poi tutti insieme hanno potuto condurre e partecipare ai laboratori natalizi.

Anche i bimbi del catechismo di terza elementare, partecipi nel progetto, hanno rallegrato gli ospiti. La Direzione del Baulino intende quindi ringraziare le catechiste per la loro operosità, senza dimenticare gli splendidi bambini e le loro famiglie per la partecipazione e collaborazione.

“I ringraziamenti si estendono anche alla Direttrice Scolastica, la professoressa Pina Muscato, per aver aderito al nostro progetto e averlo presentato ai suoi insegnanti – tiene a precisare la dottoressa Costante – così come ringraziamo tutte le insegnanti che hanno partecipato con entusiasmo e soprattutto i meravigliosi attori-bambini che con la loro allegria, dolcezza e spensieratezza hanno portato un candore natalizio che ha rifocillato l’anima e scaldato il cuore di chi soffre il distacco dall’ambiente familiare”.

La Direzione del Nuovo Baulino cerca sempre di porre in risalto e privilegiare la promozione di momenti di spensieratezza tali da far trascorrere più velocemente le lunghe giornate degli ospiti.

Con questo collaudo si sono quindi poste le basi per un’ulteriore collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Caselle che vedrà le insegnanti impegnate anche nel nuovo anno con interessanti progetti.