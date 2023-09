Stember, tra ij bòsch quanti bolè

IJ MÈIS di Carlottina Rocco

STÈMBER

… La marenda ‘s na va an cel,

portà via da San Michel,

ma tra ij bòsch quanti bolè

sota ij fò e ij castagné. …

IJ CARÈJ[1] di D. Badalin

Son dvimi alvé bomben[2] pruma dël so

për na rivëtta ch’j’ava da sapé.

L’é ‘n poncia al brich[3], a sota al bòsch ëd ro[4]

e j’é ’d pù che mesora da marcé

su dal senté dla vigna për ruveji[5],

arziganda[6] ’d ruvé za strassivà[7].

Son travaj dur e in[8] o serca ’d pieji

quand o-i é ’ncora ‘l fresch dla matinà,

e livré[9] pruma che ’l calor ot massa.

Parèj, con ina gressia[10] ’nt na salviëtta

e ‘n tòch ëd bërgonzòla bela grassa,

tnind për ël còl la pinta dla pichëtta[11],

la sapa ’n spala, son partì bonora.

Son ruvà su ch’o l’era beli ciar.

La nebia la montava pròpi ’ntlora

e da là dzori ’s na voghiva ’n mar.

Entr ant ël bòsch a scondi ’n quaj canton[12]

la pinta, për buì[13] fresch quand j’èissa sèj

e mentr a bogg[14] ël fraschi d’in biscon[15],

om treuv a sot ël nas in bel carèj.

A pòs la pinta për podèjlo cheuji

e ‘nt ël gavelo na vogh dj’atri trèj,

a do spani da ’s lì[16], ‘n mes a dël feuji,

con dël capeli ch’j’avo ’n mach dël nèj[17].

Visevna[18] che dij fonz[19] j’heu semp trovana[20],

ma dij carèj ëscur ant sa minera

e gròss parèj, j’ava peu mai gavana[21].

L’heu lassà sté la pinta vanda l’era

e smentiand fin-a ch’j’ava da sapé,

son anfrissami[22] sota a j’acc biscon.

O l’era pin, na ròba da beiché,

tant che ’nt in nen j’heu fana doi baron.

O n’j’era dij pù gròss, dij pù tofon[23],

n’j’era ’nt ël feuji, ‘nt l’erba, ’n mes ai brì[24],

in taca a l’atr, parèj dij vataron[25],

për neuv o des biscon, l’ero ’n mach lì.

Ël brich o l’era za batì dal so

e mi podiva nen chité ’d sërché,

pirché, sgatanda, a na trovava ’nco.

E sevi ’me ch’j’heu fat a piemji dré[26]?

Son gavami da dòss braji[27] e camisa…

Pròpi parèj: a son ëstà ’n midandi[28].

L’heu lià ben l’adverturi[29] con na frisa[30]

e peu j’heu ’mpiji ’d fonz da tuti ’l bandi,

lovandji tucc[31], da nen vansena in.

Pruma ’d dej-ji a l’obergi dël Maté,

peisà ’n sla bassacula[32] dël molin,

j’ero doi miria[33]! Ma vagh a sapé,

l’andèissa semp parèj, tuti ’l matin.

________________________________

[1] Carèj: fungo porcino

[2] Bomben: assai, molto

[3] ‘N poncia al brich: in cima alla collina

[4] Bòsch ëd ro: bosco di querce

[5] Për ruveji: per arrivarci

[6] Arziganda: rischiando

[7] Za strassivà: già molto sudato

[8] In: uno

[9] Livré: terminare

[10] Gressia: forma di pane

[11] Pichëtta: vinello ottenuto dalla fermentazione di acqua, vinacce e zucchero.

Era molto diffuso nelle campagne dove si produceva vino; pochissimo alcolico e molto dissetante se bevuto fresco.

[12] A scondi ’n quaj canton: per nascondere in qualche angolo

[13] Buì: bere

[14] Bogg: muovo

[15] Biscon: arbusto

[16] A do spani da ’s lì: a due spanne da quello

[17] Nèj: colore nero

[18] Visevna: ricordatevi

[19] Fonz: funghi

[20] J’heu semp trovana: ne ho sempre trovati

[21] J’ava peu mai gavana: non ne avevo mai tolti

[22] Anfrissami: infilato

[23] Tofon: grassoccio, cicciotto

[24] Brì: erica

[25] Vataron: zolle

[26] Piemji dré: portarmeli dietro

[27] Braji: pantaloni

[28] Midandi: mutande

[29] Adverturi: aperture

[30] Frisa: fettuccia, nastro

[31] Lovandji tucc: sistemandoli tutti

[32] Bassacula: bascula, stadera

[33] Doi miria: due miriagrammi