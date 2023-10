Quand ch’as intra ‘nt l’otobrin-a, ël vin a va ‘n cantin-a

IJ MÈIS di Carlottina Rocco

OTÓBER

Con cavagne e cavagnin

as vendumia për j’autin,

ma ant le combe e sle colin-e

a-i son già le freidolin-e.

CANSON VENDUMIÒIRA DIJ VINT’ANI

Mèis d’otóber an colin-a:

son finìe le giornà dosse.

Frise ’d sol e frise ’d brin-a,

feuje giàune e feuje rosse.

Di për di la nebia a possa

e as fà sempe meno ràira.

Ògni rama l’ha na gossa:

lusentela[1] frèida e ciàira.

Dòp-disné, che ’l sol a fora

cole nìvole pì s-ciasse,

dontrè pass i-j foma ancora

su dle rampe o giù dle basse.

Peui setà s’na murajëtta

– euj ant j’euj e man an man –

i passoma mes’orëtta

soi solèt a parlé pian…

As fan pì màire le taragne[2]

ant le vigne già dëspeuje,

ma j’é ij pom e le castagne,

bon-a fruta ancor da cheuje.

Mincatant un pòch ëd pieuva

va sbrinciand ij grisantem.

Daspërtut ël vent as treuva

con sò làgn e con sò gem.

S’i ch’a-j fà se ’l temp l’ha ’l muso,

se la bisa a l’é tajenta,

ij tò làver coma a bruso!…

la toa man s’a l’é bujenta!…

Peui, caland da la strajëtta

che già ’l cel a cambia ton,

s’në tornoma sot-brassëtta

dasend l’andi a na canson…

Alfredo Nicola

PRELUDI D’OTOGN

L’é finìa ormai l’istà,

a s’avsin-a ’l temp ëd le brin-e,

son spontà sël verd dij pra

bolè bianch e freidolin-e[3].

J’é ’l cel gris e ’d nebia bassa,

peui na pieuva fin-a fin-a;

cel d’otogn a siassa, a siassa,

col’aquëtta piovarin-a.

Vent d’otogn a l’é anrabià,

mincatant ranca na feuja,

e mi moch[4], sarà ’nt ëca,

tre di ’d pieuva, tre di ’d neuja.

Peui ’l cel a l’é s-ciancasse,

son pasiasse j’element,

e le nìvole, già basse,

son sparìe ’nt un moment.

A contrasto contra ’l cel

j’ariss verd ëd le castagne.

S’a son bele sensa vel

’dcò le ponte dle montagne!

Coma a son verd, verd, ij pra,

s’i t’i-j guarde dòp la pieuva:

dòp na bela slavassà

la natura a smija neuva.

Për nen seufre fiòche e brin-e,

e dël frèid tuti ij ravagi[5],

’dcò le svice rondolin-e

as preparo për fé ’l viagi.

A son tute ansima a un fil,

ch’a ciargojo[6], ch’a dëscuto,

un cip-cip tanto gentil,

chi lo sà? Forse am saluto.

Pinot Casalegno

TRAMONT D’OTOGN

Tramont d’otogn. Për l’aria na nebiëtta

a ven su da la val, fin-a, legera;

vòlo le nòte sclin-e dla baudëtta

d’una ciòca lontan-a, tapagera[7].

Le feuje dj’erbo a smija ch’a ringreto

a chité ij branch gorègn ch’a l’han portaje:

së spataro dasiòt për tèra e a speto

lë scarpison[8] che a-j crasa[9] e a-j fà ’n fërvaje.

Come le feuje ij mè pensé as në van

con j’ilusion che a casco un-a pr’un-a,

le speranse a tramonto a man a man;

la vita grisa a ven anans pì dun-a[10].

Bej seugn ’d mia gioventù, già tant lontan-a,

bej seugn d’amor che prest l’eve chitame,

përchè torne pì nen? As dësdavan-a

dë ’dnans a mi ’n rosari ’d còse grame.

E penso. E ’ntlora a torno vnì a la ment

j’arcòrd trames na nebia ’d nostalgìa.

A sarà forse ’l temp, forse ’l moment:

im sento ’l cheur fassà ’d malinconìa.

Òh ingenuità pì frësca ’d na sorgiss[11],

basin pen-a acenà, carësse ardìe,

castej an aria, tut un paradis

ëd còse che purtròp son già svanìe.

Profum ëd la carn vlutà, pciti frisson

dij còrp aserb parèj ëd la fruta beusa[12],

prime promësse e prime delusion:

l’avnì l’é andàit përdend sò color reusa.

Casco mie feuje ai vent gelà dj’orissi[13],

ma a randa a mi, adess, una piantin-a

tënn-ra a ven su ’nt ël cel ch’a së s-ciairiss:

da mie radis na vita a s’ancamin-a.

Attilio Spaldo

[1] Lucente, splendente; lucciola

[2] Filare di viti

[3] Colchico autunnale

[4] Confuso, mortificato, deluso, umiliato

[5] Distruzione, devastazione, rovina

[6] Molti uccelli insieme che cinguettano

[7] Rumorosa

[8] Colui che le pesterà

[9] Schiacciare; (fig.) opprimere

[10] Presto, subito, in fretta

[11] Sorgente

[12] Acerba

[13] Bufera, uragano, vento impetuoso