Se si potesse, giuro che mi dimetterei da questo mondo.

Non c’è più nulla di ciò in cui avevo sperato e creduto.

L’orologio della storia ha cancellato tutto ed è tornato indietro al tempo del male e delle sole incertezze. Finita l’epoca della ricerca dell’amore universale, degli “smile” appiccicati sui Wetsfalia che, ammiccanti, promettevano una straordinaria, indifferibile libertà. Quanto siamo stati ingenui e ciechi.

Oggi tutto promette guerra.

Quanto evocato dal nostro presidente della repubblica Sergio Mattarella un paio di settimane fa, e senza sapere ancora cosa di lì a poco sarebbe successo in Israele, dovrebbe illuminarci: nel ’38-’39 l’Europa non volle accorgersi delle connessioni tra fatti gravissimi, in apparenza slegati uno dall’altro. Cedette, cedette, cedette finché si trovò di fronte all’Inferno.

Ed eccolo qua l’Inferno, con l’apertura d’un secondo fronte di guerra.

Non ci fossimo persi in inutili commenti, fossimo stati meno distratti, come Occidente, avremmo dovuto accorgerci di cosa stava capitando a Gaza, di come i diritti dei Palestinesi venissero elusi e delusi.

Che quella terra sia una polveriera al pari del Kosovo avremmo dovuto quantomeno ricordarcelo e invece abbiamo preferito declinare una volta di più il nostro modo di incedere: arroganti da un lato, deboli da un altro.

Per dire, in Europa: fornendo un’accoglienza approssimata e fasulla, abbiamo fatto sì che immigrati di terza e quarta generazione si radicalizzassero, che facessero del fanatismo la loro lugubre bandiera, a volte senza avere nemmeno bene idea di che razza di paesi siano quelli che idolatrano.

Il risultato è che abbiamo rinforzato il terrorismo e abbiamo aperto le porte al male.

I ragazzi uccisi al rave, i bimbi massacrati nei kibbutz presi d’assalto rievocano Erode e Hitler, sono infamie senza eguali e non ammettono “ sì, però…”

Abbiamo un problema enorme per il quale non ci sono soluzioni e men che meno possiamo lasciare che si continui con le medicine di sempre: proporre stati solo sulla carta per poi lasciare che la componente più forte infranga le regole o le detti a suo piacimento, non può che portare a una guerra totale. E le avvisaglie ci sono tutte, se le si vuol vedere. Gli Stati Uniti sono dilaniati da finanza tossica e incapacità di trovare, lontano dalle lobbies dei fondi, leadership politiche di peso, però vogliono continuare a ruggire, a “dare le carte”, mentre altri blocchi vogliono aprire nuovi tavoli, giocare con mazzi nuovi, anche se taroccati. Lo scontro tra titani finora è stato evitato solo per la paura che ciò porti alla dissoluzione dell’umanità, ma c’è qualcuno che già sembra resistere sempre meno alla voglia di schienare una volta per tutte gli avversari e dettare nuove regole. Per quale mondo non si sa.

E in mezzo a tutto ‘sto gran casino ci siamo noi, c’è la gente e non sono più così tanto convinto che abbia ragione De Gregori quando mi dice che è “ la gente che fa la storia”. La gente la subisce, la gente è strumento di chi fa la storia.

Lo pensi e lo vedi nei poveri afflitti che cercano una fuga da Gaza, dal Sahel, dal Donetsk e non bastano più i nostri tweet indignati, elargiti più da tifosi che da esseri pensanti.

In questo momento più che l’intelligenza artificiale mi fa paura la “deficienza naturale” di troppi al comando e non posso che pensare a Primo Levi.

“Voi che vivete sicuri/nelle vostre tiepide case/voi che trovate tornando a sera/il cibo caldo e visi amici/considerate se questo è un uomo…”

