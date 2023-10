Trappola o opportunità per il futuro?

Nel corso dell’ultimo decennio, l’intelligenza artificiale (IA) ha esercitato un’influenza profonda su molte sfere della vita quotidiana, dalla medicina al commercio elettronico. Man mano che la tecnologia continua a progredire, diventa sempre più evidente che la sua integrazione nell’ambito educativo è non solo desiderabile, ma essenziale per garantire un futuro prospero e competitivo per il nostro Paese.

Nella nostra vita quotidiana utilizziamo già, spesso senza rendercene conto, delle applicazioni avanzate che contengono al loro interno l’intelligenza artificiale. Basti pensare alle mappe, che ci consigliano in tempo reale il percorso più rapido per raggiungere la nostra destinazione in base alle condizioni di traffico, oppure agli assistenti vocali collegati ai sistemi di domotica, i traduttori, ai sistemi di riconoscimento facciale, fino ad arrivare ai social network che profilano i loro utenti in base al loro comportamento online per scopi commerciali. Volendo allargare la visuale, oggi la Scienza dei dati e l’Intelligenza Artificiale rappresentano una delle frontiere dell’era dell’informazione con applicazioni in ambito biomedico, economico, finanziario, meteorologico e militare.

Il mondo del lavoro sta subendo una trasformazione rapida e radicale a causa dell’IA. Secondo un rapporto del World Economic Forum, entro il 2025, l’automazione e la digitalizzazione influenzeranno circa l’85% dei lavori in tutto il mondo. In questo contesto, la comprensione dell’IA non sarà un lusso, ma una necessità per chiunque voglia inserirsi nel mercato del lavoro del XXI secolo.

Per questi motivi è importante che già da oggi le studentesse e gli studenti imparino a confrontarsi con questi sistemi e ad utilizzarli in maniera consapevole, ponendosi anche degli interrogativi di carattere etico, e, al contempo, diventino capaci di acquisire delle conoscenze e delle competenze di base, riguardanti il loro funzionamento.

L’intelligenza artificiale sta emergendo come uno strumento potente nel mondo dell’istruzione, con la promessa di potenziare le capacità analitiche degli studenti. Basti pensare a piattaforme educative e adattive, che presentano agli studenti scenari complessi e problemi basati su dati reali. Questa nuova frontiera didattica potrebbe affinare la loro capacità di valutare, interpretare e trarre conclusioni da informazioni intricate e scenari complessi. Allo stesso tempo, queste piattaforme possono fornire feedback immediato e personalizzato, rappresentando un’opportunità d’oro per gli studenti, per identificare e correggere le lacune nel loro processo di pensiero. Questo potrebbe incoraggiarli a riflettere più profondamente e ad applicare le loro capacità di pensiero critico in modo più efficace.

Inoltre, con l’accesso a risorse di apprendimento adattive e personalizzate, il materiale didattico può essere modellato intorno alle esigenze individuali degli studenti, garantendo che siano sempre sfidati al giusto livello, rendendo l’istruzione più inclusiva ed accessibile, anche per gli studenti con bisogni speciali.

Certamente vanno considerati anche i rischi, non secondari, oltre alle opportunità. Mentre le tecnologie basate sull’IA pongono gli studenti di fronte a una miriade di nozioni provenienti da molte fonti, incoraggiando una valutazione critica delle informazioni da diverse prospettive, c’è il rischio che gli studenti possano diventare troppo dipendenti da esse. E se iniziano a fare affidamento in modo eccessivo sulla tecnologia per prendere decisioni o valutare informazioni, potrebbero perdere l’abilità di pensare in modo indipendente e critico senza l’ausilio di strumenti tecnologici.

L’intelligenza artificiale in ambito scolastico può sicuramente avere un ruolo importante da giocare nel potenziare il pensiero critico nei giovani studenti, sin dai gradi inferiori di istruzione. Tuttavia, è fondamentale che il suo utilizzo sia progressivo, equilibrato e ben ponderato, garantendo che gli studenti non solo traggano beneficio istantaneo dalla tecnologia, ma conservino e sviluppino anche le loro capacità innate di creatività, riflessione e analisi critica. La sfida da affrontare è ardua, visto che i tempi di adattamento dei modelli educativi e didattici sono lenti e complessi per definizione, mentre l’evoluzione tecnica accelera e migliora a ritmi tali da non consentire la valutazione dell’impatto reale che avrà sulle persone e sulla società.

